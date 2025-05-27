مصفاة البترول: مستعدون لتصدير الغاز والمشتقات النفطية إلى سوريا

وطنا اليوم:قال الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الأردنية، حسن الحياري، إن الأردن جاهز ومستعد لتصدير الغاز والمشتقات النفطية إلى سوريا، مشيرًا إلى أن المملكة تمتلك خبرة جيدة في سوق المنتجات النفطية من حيث الاستيراد والتسعير والجوانب اللوجستية كافة، ضمن الأسواق التنافسية.

جاء ذلك خلال اجتماع على هامش زيارة غرفة تجارة الأردن إلى العاصمة السورية دمشق، في زيارة تستمر لثلاثة أيام، تلتقي خلالها الغرفة بالغرف التجارية السورية والمعنيين من الحكومة السورية بمختلف المجالات الاقتصادية.

وقال وزير النفط والطاقة السوري محمد البشير، إن سوريا تمتلك فرصًا استثمارية كبيرة في مختلف مجالات الطاقة، مشيرًا إلى أن الوقت مناسب حاليًا لقدوم المستثمرين إلى سوريا، التي تزخر بثروات طبيعية هامة تشمل النفط والغاز الطبيعي والفوسفات.

وأشار البشير إلى أن الأشهر المقبلة ستشهد توقيع العديد من العقود مع دول مختلفة في مجالات النفط والطاقة النظيفة والكهرباء، موضحًا أن سوريا بصدد إنشاء مصفاة نفط جديدة، من المحتمل أن تُقام في مدينة تدمر، إلى جانب المصفاتين الرئيسيتين القائمتين داخل البلاد. كما تدرس الحكومة السورية عددًا من العروض المقدمة من جهات مختلفة لإنشاء مشاريع للطاقة الكهربائية البديلة بقدرة إنتاجية تبلغ 100 ميغاواط.