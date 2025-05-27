الوفد الصناعي يلتقي مدير تنمية الصادرات في سوريا

وطنا اليوم:التقى رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، خلال زيارة رسمية إلى العاصمة السورية دمشق، الثلاثاء، مع مدير عام هيئة دعم وتنمية الانتاج المحلي والصادرات في سوريا الدكتور فراس غفير.

واوضح الحغبير، انه تم خلال اللقاء، الاتفاق على تشكيل لجان قطاعية مشتركة تشمل القطاعات النسيجية والكيماوية والهندسية والغذائية، لبحث قوائم السلع التي يتم انتاجها في البلدين، واعداد سياسات الانفتاح التجاري بينهم من خلال المواد التي سيتم السماخ بتصديرها والتركيز عليها، وتعزيز التكامل الصناعي بينهما.

واضاف الجغبير خلال اللقاء، الذي حضره نائب رئيس غرفة صناعة الاردن هاني ابوحسان ونائب رئيس غرفة صناعة عمان تميم القصراوي، وعضوي غرفة صناعة عمان الدكتور اياد ابوحلتم وعاهد الرحبي وعضو غرفة صناعة الاردن طاهر خالد، انه تم الاتفاق على استفادة الحانب السوري من الخبرات الاردنية في مجال الترويج ودعم التصدير ودراسة الجدوى السوقية للدول المستهدف التصدير لها، موضحا انه تم كذلك بحث عدد من القضايا التي تم طرحها من قبل بعض الصناعيين السوريين.

وختم الجغبير بالتأكيد على أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الصناعي الأردني كمحرك رئيسي في تنمية العلاقات الاقتصادية الإقليمية، موضحًا أن الموقع الجغرافي للمملكة يجعل منها محطة لوجستية محورية لتوريد البضائع إلى سوريا ولبنان وتركيا، مما يعزز من مكانة الأردن كممر تجاري إقليمي يدعم صادراته إلى أسواق الجوار عبر الأراضي السورية.