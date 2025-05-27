مصدر سعودي ينفي خطط ترخيص الكحول في المملكة

وطنا اليوم:نفت مصادر سعودية مطلعة، يوم الإثنين، صحة تقارير إعلامية أجنبية تحدثت عن وجود خطط لدى المملكة العربية السعودية لترخيص الكحول اعتبارًا من العام المقبل، مؤكدة أن هذه الأنباء “لا تمتّ للحقيقة بصلة”.

وقالت المصادر لموقع “عرب نيوز” إن “الادعاءات المتداولة تفتقر لأي تأكيد رسمي من الجهات المختصة، ولا تعكس السياسات أو الأنظمة المعتمدة حاليًا في المملكة”.

وشددت المصادر على أن السعودية، ضمن رؤيتها الطموحة لتطوير قطاع السياحة، لا تزال ملتزمة بتقديم تجربة ثقافية أصيلة ومتميزة، وهو ما لاقى استحسان الزوار الدوليين الراغبين في استكشاف تراث المملكة الغني وتنوعها الطبيعي.

وفيما يتعلق بتنظيم دخول الكحول للدبلوماسيين غير المسلمين، أوضحت المصادر أن المملكة أقرت إطارًا جديدًا يهدف إلى الحد من الاستخدام غير المشروع للشحنات الدبلوماسية. ووفقًا لهذا الإجراء، لم يعد مسموحًا لسفارات الدول غير الإسلامية باستيراد الكحول وبعض المواد الأخرى ضمن شحناتهم، بينما لا يزال الوصول المنظم لهذه السلع متاحًا ضمن ضوابط رقابية صارمة لمنع إساءة الاستخدام.

كما أكدت المصادر النمو اللافت لقطاع السياحة في المملكة، مشيرة إلى أن السعودية استقبلت خلال عام 2024 نحو 29.7 مليون سائح دولي، بزيادة بلغت 8% مقارنة بـ27.4 مليون في عام 2023.

وبحسب البيانات، بلغ إجمالي الإنفاق السياحي – المحلي والدولي – نحو 283.8 مليار ريال سعودي، منها 168.5 مليار ريال ساهم بها الزوار الأجانب، مما يعكس الأثر الإيجابي للقطاع السياحي في دعم الاقتصاد الوطني.