كلية الحقوق في عمان الأهلية تزور المركز الوطني لحقوق الإنسان

وطنا اليوم:قام وفد من طلاب كلية الحقوق بجامعة عمان الاهلية بزيارة إلى المركز الوطني لحقوق الإنسان برفقة نائب العميد د. خالد الحريرات ومدرستي مواد القانون الدولي وحقوق الانسان، والقانون الدولي الانساني د. أمل الرفوع والمحاضرة بسمة العواملة.

وخلال الزيارة، قدّم المفوض العام لحقوق الإنسان، معالي السيد جمال الشمايلة، محاضرة تعريفية حول دور المركز الوطني في رصد أوضاع حقوق الإنسان في المملكة، وآليات العمل المتبعة، والتحديات التي تواجه المنظومة الحقوقية على الصعيدين الوطني والدولي.

كما تحدثت مفوضة الحماية، حول الجهود المبذولة في رصد أوضاع حقوق الإنسان في المجالات كافة وفق ولاية المركز ومتابعة الشكاوى بالتنسيق مع الجهات المعنية. وأشار مدير وحدة التوعية ونشر ثقافة حقوق الإنسان، إلى برامج التوعية والتدريب التي ينفذها المركز، وأهمية بناء ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع، ولا سيما في أوساط الشباب والطلبة.

وقد عبّر طلبة الكلية عن اهتمامهم الكبير بالتجربة الميدانية للمركز، ووجّهوا العديد من الأسئلة والنقاشات التي أغنت اللقاء، مؤكدين أهمية مثل هذه الزيارات في الربط بين الجوانب النظرية والتطبيقية في مجال حقوق الإنسان.

وتأتي هذه الزيارة في إطار رؤية الكلية لإدماج العلوم النظرية بالجوانب التطبيقية وتعزيز الشراكة مع المركز الوطني لحقوق الانسان في مجال نشر الثقافة الحقوقية وبناء جيل واعٍ بقضايا العدالة والكرامة الإنسانية.