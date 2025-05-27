ارتفاع درجات الحرارة يخفّض الطلب على أسطوانات الغاز إلى النصف

وطنا اليوم:قال نقيب أصحاب محطات المحروقات نهار السعيدات، إن ارتفاع درجات الحرارة تزامنا مع قرب حلول الصيف خفّض الطلب على أسطوانات الغاز بنسبة تزيد عن 50%.

وبحسب السعيدات، فإن هذه الطلبات انخفضت إلى نحو 90 ألف أسطوانة يوميا، بعد أن وصلت قرابة 200 ألف أسطوانة خلال الأيام الاعتيادية في فصل الشتاء، مضيفا أن الغاز يأتي في المرتبة الأولى ضمن استخدامات المواطنين في المنزل، يليه الكاز ثم الديزل.

وبين السعيدات، أن الطلبات على الكاز والديزل في حدود معدلاتها الطبيعية بدون تحديد حجمها باعتبار أن هذه الطلبات موزعة بين شركات التسويق الثلاث، إلا أنه أكد أن محطات الشركات قادرة على تلبية هذه الطلبات بدون تأخير وأن كميات المحروقات متوفرة لدى المحطات بما يغطي حاجة المستهلكين.

الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الأردنية حسن الحياري، قال في تصريح سابق، إن عدد أسطوانات الغاز المنزلي سعة 12.5 كغم التي تم تعبئتها خلال العام 2024 بلغ نحو 35 مليون أسطوانة مقارنة مع نحو 34 مليون أسطوانة في العام 2023، مما يعكس زيادة واضحة في حجم الإنتاج فيما بلغ عدد أسطوانات الغاز سعة 50 كغم التي تم تعبئتها خلال عام 2024، 2989 أسطوانة.

وأوضح الحياري أن إجمالي عدد الأسطوانات التي تم إصلاحها في ورشة الأسطوانات بلغ نحو 195 ألف أسطوانة خلال العام نفسه، بزيادة نسبتها 13% عن العام 2023 الذي سجل فيه عدد الأسطوانات التي تم إصلاحها نحو 170 ألف أسطوانة.

وأضاف، أن الشركة شطبت نحو 43 ألف أسطوانة خلال 2024 بزيادة نسبتها 64% مقارنة مع 2023 الذي شهد شطب نحو 30 ألف أسطوانة، كما تم بيع 109 آلاف أسطوانة بسعة 12.5 كغم خلال العام 2024.

أما فيما يتعلق بكميات الغاز المسال المستورد، بلغت إجمالي الكميات المستوردة بواسطة البواخر نحو 387 ألف طن خلال 2024، مما يعكس استمرار الشركة في تلبية الطلب المتزايد على الغاز المسال.