تواصل اقتحامات الأقصى وإحراق أراضٍ زراعية وقلع أشجار الزيتون في الضفة

وطنا اليوم:شهدت الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، تصعيدا ملحوظا في اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، شملت اقتحامات، اعتداءات جسدية، تدمير ممتلكات، حرق واقتلاع لأشجار وبساتين، ضمن سياسة استهداف ممنهج للوجود الفلسطيني في المدن والبلدات.

اقتحام المسجد الأقصى وتحويل القدس لثكنة عسكرية

في القدس المحتلة، اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم، على شكل مجموعات، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، حيث أدوا طقوسًا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في ساحات المسجد. في امتداد لاقتحامات يوم “توحيد القدس” ومسيرة الأعلام التي نفذتها سلطات الاحتلال والمستوطنون أمس الإثنين.

وتزامن ذلك مع تحويل البلدة القديمة إلى ثكنة عسكرية، إذ انتشر مئات من عناصر شرطة الاحتلال على مداخل المسجد الأقصى والبلدة القديمة، وفرضت إجراءات مشددة وقيودًا على دخول المصلين الفلسطينيين.

اقتحامات واسعة في الضفة واعتداءات على محال الصرافة

وشنت قوات الاحتلال سلسلة اقتحامات لعدة مدن في الضفة الغربية، شملت نابلس، وجنين، وطوباس، وقلقيلية، وبيت لحم وعددا من قرى رام الله، حيث داهمت خلالها محال صرافة ومواقع مدنية وسط إطلاق كثيف للنار والغاز السام.

في نابلس، أصيب شاب برصاص الاحتلال في منطقة الحوض أثناء اقتحام قوات الاحتلال للمدينة عبر حاجز حوارة، وداهمت القوات محلة صرافة، ومحلاً للصياغة في السوق التجاري وسط إطلاق النار والقنابل الغازية.

أما في جنين، فقد اقتحمت قوات الاحتلال منطقة دوار السينما وداهمت محل صرافة، وهو ذات المحل الذي سبق أن دُمرت محتوياته في اقتحام سابق.

أما في طوباس، فاقتحمت القوات المدينة بعدد من الدوريات ترافقها جرافة عسكرية، وداهمت كذلك محلاً للصرافة.

وفي قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة السوق دون تسجيل اعتقالات، لكنها بثّت أجواء من التوتر والقلق في صفوف المواطنين.

إحراق أراضٍ زراعية وقلع أشجار الزيتون

ليلا، أقدم مستوطنون على إحراق أراضٍ زراعية في قرية حارس شمال غرب سلفيت، حيث اندلعت النيران في المنطقة الشمالية الغربية للبلدة قرب مستوطنة “رفافا”، وامتدت لمساحات واسعة قبل السيطرة عليها.

وأشار رئيس مجلس قروي حارس، عمر سمارة، إلى أن الحريق متعمد ويأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات التي تصاعدت مؤخرا.

كما اقتلعت جرافات الاحتلال صباح اليوم الثلاثاء، عددا من أشجار الزيتون قرب المدخل الشمالي لبلدة سنجل شمال رام الله، وهو المدخل المغلق منذ ستة أشهر، في استهداف واضح للغطاء الزراعي والاقتصاد القروي.

إحصاءات مقلقة

يُذكر أن المستوطنين نفذوا خلال الشهر الماضي فقط 231 اعتداء طالت ممتلكات الفلسطينيين، وأسفرت عن اقتلاع 1168 شجرة زيتون، منها 530 في رام الله، و300 في نابلس، و298 في سلفيت، ما يؤكد وجود سياسة ممنهجة لتجريف الأرض وتخريب الزراعة الفلسطينية، وفقا لما نقلته وكالة وفا.