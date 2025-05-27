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إطلاق صاروخين من اليمن على إسرائيل خلال 3 ساعات

23 ثانية ago
إطلاق صاروخين من اليمن على إسرائيل خلال 3 ساعات

وطنا اليوم:أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض صباح اليوم الثلاثاء صاروخا أطلق من اليمن هو الثاني من نوعه خلال 3 ساعات.
وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت وسط إسرائيل وعدة مستوطنات بالضفة الغربية.
وقبل ذلك بـ3 ساعات، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن باتجاه القدس المحتلة.
وأضاف أن صفارات الإنذار تم تفعيلها في عدة مناطق.
ويأتي هذا الاعتراض بعدما أسقطت إسرائيل صاروخا أطلق من اليمن الأحد وصاروخين آخرين الخميس.
وتضامنا مع غزة تستهدف جماعة الحوثي بانتظام إسرائيل، وخصوصا مطار بن غوريون الدولي، ما دفع العديد من شركات الطيران لتعليق عملياتها في إسرائيل.
وقد شنت إسرائيل غارات على اليمن إحداها في السادس من مايو/أيار الحالي، وألحقت أضرارا بالمطار الرئيسي في العاصمة صنعاء وأودت بحياة عدد من المدنيين اليمنيين.
لكن جماعة أنصار الله واصلت إطلاق الصواريخ على العمق الإسرائيلي واستهداف سفن إسرائيل وتلك المرتبطة بها في البحر الأحمر.
وتربط الجماعة وقف هجماتها على إسرائيل بوقف حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة بدعم أميركي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وحتى الحين، أدت الحرب الإسرائيلية على غزة إلى سقوط أزيد من 150 ألفا بين شهيد وجريح، إلى جانب تدمير البنى التحتية والمرافق الخدمية وتهجير وتشريد وتجويع كل سكان القطاع.


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