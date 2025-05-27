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أقصى اليمين يهدد بإسقاط حكومة هولندا إذا لم تطرد اللاجئين

52 ثانية ago
أقصى اليمين يهدد بإسقاط حكومة هولندا إذا لم تطرد اللاجئين

وطنا اليوم:هدّد زعيم أقصى اليمين في هولندا خيرت فيلدرز -أمس الاثنين- بإسقاط الائتلاف الهشّ الحاكم إذا لم تُلبَ مطالبه الصارمة بشأن الهجرة “في غضون أسابيع”.
وخلال مؤتمر صحفي عُقد على عجل، قال فيلدرز “لقد نفد صبرنا. الناخبون الذين جعلوا حزب الحرية الحزب الرائد لهم الحق في حكومة تفي بوعودها”.
وعرض زعيم “حزب الحرية” خطة من 10 إجراءات، قال إنه ينبغي تنفيذها “في غضون أسابيع قليلة على الأكثر”.
وتشمل هذه الإجراءات إغلاق الحدود أمام طالبي اللجوء، وتعزيز الرقابة على الحدود، وطرد حملة الجنسية المزدوجة إذا ما أدينوا بارتكاب جريمة.
وأضاف “فلنكفّ عن فتح مراكز اللجوء. فلنغلقها”.
وتابع زعيم أقصى اليمين الهولندي “يجب على عشرات آلاف السوريين العودة لبلدهم. إذا تجاوزتَ الحدودَ بشكلٍ خطرٍ وتصرفتَ بشكل سيئ بوصفك أجنبيا، فعليك مغادرة البلاد”.
وحذّر فيلدرز من أنّه إذا لم تنفَذ التغييرات التي يطالب بها أو إذا نفذت بقدر غير كاف، “فسوف نغادر” الائتلاف الحاكم.
وفي الانتخابات الأخيرة، فاز “حزب الحرية” بـ37 مقعدا من مقاعد البرلمان الذي يتألف من 150 مقعدا.
وسبق لفيلدرز أن هدّد مرارا بالانسحاب من الائتلاف الحاكم، لكنّ الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء ديك شوف لا تزال صامدة.
وحسب استطلاعات الرأي الأخيرة، فإنّ شعبية الحزب تراجعت إلى حد ما، لكنّه مع ذلك، يبقى أحد الأحزاب الثلاثة الرئيسية في البلاد، إلى جانب حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية الليبرالي وحزب العمال/ الخضر اليساري.


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