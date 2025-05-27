مقتل اثنين وإصابة 8 في إطلاق نار خلال احتفال بيوم الذكرى في فيلادلفيا

وطنا اليوم:قُتل شخصان وأُصيب 8 آخرون، بينهم قُصَّر، في إطلاق نار جماعي في متنزه فيرمونت بمدينة فيلادلفيا الأمريكية، بحسب ما أفادت محطة تابعة لشبكة ABC

الحادث وقع قرابة الساعة 10:30 مساءً قرب تقاطع شارعي ليمون هيل وبوبلار، أثناء تجمع كبير للمراهقين احتفالًا بيوم الذكرى. ولم تعلن الشرطة عن اعتقال أي مشتبه به حتى الآن، فيما أظهرت مقاطع مصورة انتشارًا كثيفًا لعناصر الأمن في الموقع.

يُشار إلى أن يوم الذكرى يُعد عطلة فدرالية في الولايات المتحدة لتكريم الجنود الذين قضوا خلال خدمتهم العسكرية.