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انخفاض ملموس على درجات الحرارة اليوم وطقس معتدل حتى الجمعة

54 ثانية ago
انخفاض ملموس على درجات الحرارة اليوم وطقس معتدل حتى الجمعة

وطنا اليوم:ينحسر الثلاثاء، تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهنالك فرصة ضعيفة في ساعات الصباح الباكر لهطول زخات خفيفة من المطر في أقصى الشمال، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر تثير الغبار في مناطق البادية.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان، ما بين 28 – 13 درجة مئوية، وفي غرب عمان 26 – 11، وفي المرتفعات الشمالية 23 – 12، وفي مرتفعات الشراة 24 – 10، وفي مناطق البادية 33 – 15، وفي مناطق السهول 28 – 14، وفي الأغوار الشمالية 35 – 17، وفي الأغوار الجنوبية 37 – 20، وفي البحر الميت 36 – 19، وفي خليج العقبة 36 – 20 درجة مئوية.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يكون الطقس أيام الأربعاء والخميس والجمعة ، معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات تثير الغبار في مناطق البادية.


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