السويد تستدعي سفير إسرائيل احتجاجا على رفض بلاده دخول المساعدات إلى غزة

وطنا اليوم_أعلن رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، اليوم الاثنين، أن حكومته ستستدعي السفير الإسرائيلي للاحتجاج على رفض إسرائيل السماح بدخول المساعدات إلى غزة.

وقال كريسترسون لوكالة الأنباء السويدية (تي تي)، إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يفرض عقوبات ويمارس ضغوطا دبلوماسية على إسرائيل للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأضاف: “لقد كنا واضحين للغاية بشأن هذا الأمر.. سواء على المستوى الشخصي أو بالتعاون مع العديد من البلدان الأوروبية الأخرى”.

وقال كريسترسون أيضا إنه يؤيد مراجعة اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. فيما أكدت الخارجية الفرنسية أن 17 دولة عضو ومن بينها فرنسا، أعربت عن دعمها لمراجعة الاتفاق. وفقا لـ(فرانس برس).