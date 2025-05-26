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إجراء جديد لمقدمي طلبات الهجرة إلى أمريكا ابتداءً من مطلع حزيران المقبل

24 ثانية ago
إجراء جديد لمقدمي طلبات الهجرة إلى أمريكا ابتداءً من مطلع حزيران المقبل

وطنا اليوم:أعلنت السفارة الأمريكية في عمّان عن أن قسم تأشيرات الهجرة (IV) سيطبق ابتداءً من مطلع حزيران المقبل إجراءً جديدًا لمقدمي طلبات تأشيرات الهجرة، بحيث لن يُسمح بإجراء المقابلة لأي متقدّم لا يُحضر جميع المستندات المطلوبة لتأشيرته، وسيُطلب منه إعادة حجز الموعد.
وللحصول على تعليمات مُفصّلة حول إجراءات تأشيرة الهجرة ومتطلبات المستندات، يُرجى زيارة موقعي وزارة الخارجية الأمريكية: (https://ow.ly/V4Vx50VYHtO)، أو السفارة الأمريكية في عمّان:
(https://ow.ly/MZf950VYHtL).
وطلب السفارة من مقدمي طلبات تأشيرات الهجرة التأكد من مراجعة بريدهم الإلكتروني بما في ذلك البريد غير المباشر (Junk Mail) للحصول على معلومات حول معاملتهم والمستندات المطلوب تحميلها أو تقديمها يوم المقابلة.
ونوهت السفارة بأن اتباع هذه الإرشادات سيقلل من التأخير ويضمن سير عملية المقابلة بسلاسة.


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