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وزير الإعلام السعودي: لن نسمح بأي مخالفات تؤثر على الحجاج

16 ثانية ago
وزير الإعلام السعودي: لن نسمح بأي مخالفات تؤثر على الحجاج

وطنا اليوم:قال وزير الإعلام السعودي، سلمان الدوسري، إن السعودية لن تسمح بأي مخالفات تؤثر على الحجاج، مشدداً على أن السعودية لن تقبل بقيام أي حاج غير مصرح له بالتأثير على راحة الحجاج.
في الوقت ذاته، أشار إلى أن منظومة الحج في الوقت الراهن تعتزم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة الحجاج، لافتاً إلى أن موسم حج الجاري سيجسد نموذجاً حياً لتكامل الدولة، ورؤية 2030، مشيراً إلى أن “حماية ضيوف الرحمن هدفنا أولاً وأخيراً”، وأضاف: عدد الحجاج القادمين من الخارج بلغ مليونا و70 ألف حاج.
وأشار وزير الإعلام السعودي إلى أن عدد الحجاج القادمين عبر مبادرة طريق مكة وصل نحو 250 ألف حاج حتى يوم أمس، في حين أوضح أن السعودية تستهدف زيادة عدد المتطوعين في موسم الحج إلى 25 ألف حاج.
وأكد سلمان الدوسري في مؤتمر صحافي خاص بالحج أن منظومة المياه تجري فحوصات يومية للتأكد من جودة المياة المقدمة للحجاج، مشيراً في المقابل إلى أن قطاع الإسكان جهز 177 صالة إيواء، وفعلت غرفة عمليات للاستجابة للحجاج.
وشدد على أن منظومة قطاع الحج تعمل على خلق تجربة استثنائية وبنية رقمية وتقنيات حديثة للحجاج، موضحاً :”سنستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة الحجاج”.


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