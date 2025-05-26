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اتحاد طلبة الجالية الاردنية في تركيا يحتفلون بعيد الاستقلال

46 ثانية ago
اتحاد طلبة الجالية الاردنية في تركيا يحتفلون بعيد الاستقلال

وطنا اليوم:تركيا /سيفاس/ خاص

نظم ادارة اتحاد طلبة الجاليه الاردنيه في مدينة سيفاس في الجمهورية التركية احتفالا بمناسبة عيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية بمشاركة
عدد كبير من الجاليات العربيه والاسيويه والتركيه .
وبحسب رئيس اتحاد الجالية الاردنية في مدينة سيفاس التركية الطالب حمزة العضايلة فقد تضمن برنامج الحفل التعريف بتاريخ الاردن الحديث والقدبم ومواقفه السياسيه في كل المحافل الدولية تجاه قضايا الامتين العربية والاسلامية و خاصة القضية الفلسطينية.

وبين العضايله ان برنامج الاحتفال تضمن أيضا التعريف بالعادات والتقاليد الاردنية والحروب التي خاضها الجيش العربي ضد الاحتلال الاسرائيلي والانتصارات التي حققها.
وعلى هامش الاحتفال اقيم معرض تراثي ثقافي اردني تضمن ركن الضيافه والقهوه العربيه والمنسف الاردني وعرض عملات اردنيه
وقطع تراثيه اردنية مثل الشماغ والعقال وملح وطين البحر الميت ورمال العقبه
وكتيبات تعريفيه عن الاردن تم الحصول عليها من السفارة الاردنية في تركيا.


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