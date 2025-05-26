السفير اليمني يزور المدن الصناعية الاردنية

وطنا اليوم:اطلع السفير اليمني في الاردن الدكتور جلال فقيرة على التجربة الاردنية المتميزة في مجال المدن الصناعية والمزايا والحوافز التي تمنح للمستثمر الصناعي فيها والتي يمكن أن تشكل فرصة أمام المستثمر اليميني للاستفادة منها.

واشاد فقيرة خلال زيارته اليوم للمدن الصناعية الاردنية ولقاءه مدير عام شركة المدن الصناعية الاردنية السيد عمر جويعد بما وصلت إليه المدن الصناعية في الاردن من تقدم حيث الانتشار الواسع لتلبية متطلبات الاستثمار الصناعي نتيجة الإقبال الذي تشهده المملكة على الاستثمار والمزايا التي يقدمها الاردن للمستثمرين كالاستقرار السياسي والامني والموقع الجغرافي والقوانين الحديثة الناظمة للعمل الاستثماري إضافة إلى السمعة الدولية الطيبة التي تحظى بها المملكة وحجم الاتفاقيات الموقعة في هذا المجال.

وكشف فقيرة أن هذا اللقاء سيكون منطلقا لتعاون ثنائي بين اليمن والأردن في مجال المدن الصناعية إضافة إلى أنه يشكل فرصة لعرض مزيا الاستثمار في الاردن والمدن الصناعية على وجه الخصوص أمام مجتمع الأعمال اليمني وكبار المستثمرين الراغبين بتوسعة استثماراتهم في المنطقة للاستفادة منها.

من جانبه رحب السيد جويعد بجهود السفارة اليمنية في المملكة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين مؤكدا وضع كافة خبرات المدن الصناعية في خدمة الأشقاء في اليمن للنهوض بالمدن الصناعية.

وكشف السيد جويعد عن وجود 5 استثمارات يمنية عاملة في المدن الصناعية الاردنية تعد قصص نجاح متميزة للصناعة الاردنية وصل حجم استثماراتها إلى 45 مليون دينار أردني وفرت قرابة 250 فرصة عمل تتركز في مدن الموقر والحسن والسلط الصناعي.

ودعا السيد جويعد مجتمع الاعمال اليمني للاستفادة من حوافز الاستثمار التي يقدمها الاردن والمدن الصناعية حيث تتوفر كافة مسببات نجاح العمل الاستثماري التي تمكن المستثمر من الانطلاق للعالمية.

حضر اللقاء الملحق التجاري في السفارة اليمنية السيد رمزي الجعفري ونائب مدير عام المدن الصناعية عدي عبيدات ومساعدو مدير عام المدن الصناعية معتز نمروقة والمهندس خليل حدادين ومدير الاستثمار كي مروان