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المفوضية تنفي أي خطط لترحيل اللاجئين السوريين في الأردن

22 ثانية ago
المفوضية تنفي أي خطط لترحيل اللاجئين السوريين في الأردن

وطنا اليوم:نفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، الاثنين، أي خطط لترحيل اللاجئين السوريين في الأردن أو إغلاق مخيم الزعتري أو الأزرق.
وأكدت في بيان ردا على تداول رسالة مضللة تدعي بأنه سيتم ترحيل اللاجئين السوريين في الأردن، أن العودة إلى سوريا طوعية بالكامل ويحق لكل لاجئ اتخاذ قراره بنفسه بشأن العودة، ولن يتم إجبار أي شخص على المغادرة.
ودعت لعدم تصديق الإشاعات أو الرسائل غير الرسمية، واعتماد المعلومات الصادرة من صفحة المفوضية فقط، والتحقق من أي معلومة تصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واعتماد المعلومات الدقيقة والموثوقة من المصادر الرسمية.


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