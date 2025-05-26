المفوضية تنفي أي خطط لترحيل اللاجئين السوريين في الأردن

وطنا اليوم:نفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، الاثنين، أي خطط لترحيل اللاجئين السوريين في الأردن أو إغلاق مخيم الزعتري أو الأزرق.

وأكدت في بيان ردا على تداول رسالة مضللة تدعي بأنه سيتم ترحيل اللاجئين السوريين في الأردن، أن العودة إلى سوريا طوعية بالكامل ويحق لكل لاجئ اتخاذ قراره بنفسه بشأن العودة، ولن يتم إجبار أي شخص على المغادرة.

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