صندوق المعونة يؤكد استمرارية المعونة الشهرية للسيدة المسنة

وطنا اليوم:أوضح صندوق المعونة الوطنية إستمرارية المعونة الشهرية للسيدة المسنة التي ظهرت وحفيدتها التي ترفع العلم في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حصلت على المعونة من تاريخ 1-5-2024، ولا تزال حتى تاريخه، حسب إستحقاقها بالإستناد إلى تعليمات منح المعونات المالية لسنة 2023، وذلك خلافاً للإدعاء بحجب المعونة النقدية الشهرية عنها.

كما أشار رداً على الاستفسارات الواردة للوزارة وصندوق المعونة الوطنية، وأن والد الطفلة حفيدة السيدة المسنة التي ظهرت في الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لم يسبق وأن تقدم بطلب الاستفادة من الدعم النقدي الموحد، علماً بأنه يعيل أسرته من راتبه التقاعدي، مؤكداً أن عملية التأكد من إستحقاق الأسر للمعونات المالية الشهرية يكون من خلال قواعد البيانات الرسمية في السجل الوطني الموحد، والزيارات الميدانية لمكاتب الصندوق في كافة أنحاء المملكة.

وأضاف إلى أنه يتم استقبال الإعتراضات والملاحظات والشكاوي من خلال الموقع الالكتروني للبرنامج النقدي الموحد، ومنصة بخدمتكم الحكومية، حيث يتم متابعتها ودراستها وإتخاذ القرار وفقاً للتعليمات المعمول بها .

وشدّد الصندوق على أنه يقدم خدماته بصورة مستمرة، بما يحفظ كرامة المستفيدين، ويصون خصوصيتهم، داعياً المواطنين عدم تداول أية معلومات غير صحيحة تتعلق بالمساعدات النقدية المقدمة من خلال صندوق المعونة الوطنية، حيث تعتبر بيانات المنتفعين بيانات شخصية يحظر تداولها من أي جهة غير رسمية.