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عمان الاهلية تنظم نشاطاً توعوياً بمدرسة البشيري بالسلط حول صحة الفم والاسنان

18 ثانية ago
عمان الاهلية تنظم نشاطاً توعوياً بمدرسة البشيري بالسلط حول صحة الفم والاسنان

وطنا اليوم:في إطار نشاطات خدمة المجتمع، نظمت كلية طب الاسنان في جامعة عمان الاهلية نشاطاً تثقيفياً تفاعلياً بعنوان ” نشاط توعوي بصحة الفم والاسنان” في مدرسة البشيري الأساسية المختلطة.
ويهدف النشاط الى تعزيز الوعي الصحي لدى طلبة المرحلة الأساسية فيما يخص العناية بصحة الفم والاسنان، وذلك من خلال تقديم معلومات صحيحة مبسطة وتنفيذ أنشطة تفاعلية شملت شرحاً ملياً حول كيفية تنظيف الاسنان بالشكل الصحيح، وتوضيح أهمية اختيار الأغذية السليمة لصحة الفم والاسنان، كما تم توزيع استبانة قصيرة تهدف الى قياس مستوى ثقافة الصحة السنية لدى الطلبة المشاركين.
وقد شارك في تنفيذ هذا النشاط عدد من أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية من الجامعة، بالإضافة الى مجموعة من طلبة الكلية وذلك ضمن خطة الكلية لعقد سلسلة من النشاطات التوعوية التي تستهدف طلبة المدارس الحكومية الأساسية في منطقة السلط.


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