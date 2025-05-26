الحكومة: ملتزمون بإنفاذ المشاريع وسنرصد التمويل اللازم لها في الموازنة

وطنا اليوم:قال وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، إن الحكومة ملتزمة بإنفاذ جميع المشاريع التي أعلن عنها وسيرصد التمويل اللازم لها في الموازنة العامة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء في محافظة الطفيلة في جامعة الطفيلة التقنية، للإعلان عن أبرز قرارات مجلس الوزراء، وعرض الرؤية التنموية للمحافظة، أن الحكومة خصصت مشاريع خدمية وتنموية في محافظة الطفيلة في مختلف القطاعات بقيمة تقديرية تصل إلى 9 ملايين دينار خلال العام الحالي.

وأشار المومني إلى أن انعقاد جلسة مجلس الوزراء في الطفيلة جزء من نهج الحكومة الميداني لمأسسة العمل والنقاش حول الأولويات بالشراكة مع ممثلي المحافظة المنتخبين وهي الثامنة في المحافظات، بعد زيارة إلى الكرك وإربد والزرقاء ومعان والمفرق ومأدبا وعجلون.