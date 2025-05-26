الأمانة تعوض 11 عائلة تعدت بيوتها على الطريق في منطقة النصر

وطنا اليوم:باشرت امانة عمان الكبرى اليوم بتنفيذ مشروع شارع الرحاب في منطقة النصر، ضمن خطتها في تطوير احياء عمان، والذي يربط شارع الرحاب مع مخيم الأمير حسن باتجاه اوتستراد الحزام الدائري مع شارع ام سلمة.

وأزالت أمانة عمان الكبرى اليوم الاعتداءات على حرم الشارع ، الذي تقدر سعته التنظيمية بـ30 مترا، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، واتخاذ كافة الإجراءات الإشرافية اللازمة لضمان السلامة العامة في الموقع عند تنفيذ أعمال الإزالة.

وقدمت الأمانة تبرعات بقيمة التعويض لـ11 عائلة من أصحاب البيوت المعتدية على الشارع والتي قامت الامانة بازالتها، انطلاقا من دورها الاجتماعي والإنساني، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية،حيث تم تسليمهم 50% من هذه التبرعات قبل الهدم وسيتم صرف باقي المبلغ مباشرة.

وكانت الامانة أبلغت أصحاب البيوت المعتدية على حرم الشارع بالاخلاء منذ ثلاثة شهور.

ورصدت أمانة عمان الحالات الإنسانية للعائلات، وأمنت الطلاب بالمدارس.

من جهته قال المدير التنفيذي لمشروع تطوير أحياء عمان القديمة المهندس محمد ابو زيتون ، ان مشروع شارع الرحاب يشمل توسعات و تحسينات مرورية، واستكمال تنفيذ الشارع بالكامل، اضافة الى تنفيذ جميع اعمال البنية التحتية من ارصفة، واعمال انارة على طول 3 كم ، اضافة الى توفير شبكات صرف صحي وإنشاء مساحات حضرية وحديقة في الموقع.

يشار الى ان مشروع تطوير أحياء عمان القديمة هو مشروع وطني يهدف إلى تحسين جودة الحياة في الأحياء القديمة في عمان، وتطوير شبكة الطرق، وتنظيم الأحياء، وتحسين المرور، وإنشاء مرافق عامة مثل الحدائق والملاعب ومواقف السيارات، وتكوين مسارات سياحية.