تامر حسني يكشف عملية احتيال واسعة باسمه في العراق

وطنا اليوم:حذر الفنان المصري تامر حسني جمهوره ومتابعيه من ترويج إحدى الصفحات لحفل يجمعه بالفنان السوري الشامي، مؤكدا على أنها حفلة وهمية.

ونشر تامر بوستر الحفل من الصفحة عبر خاصية “استوري” على صفحته الشخصية على إنستغرام وعلق قائلا: “الصفحة دي بتعلن عن حفلة وهمية وخبر كاذب ياريت الكل ياخد باله”، مضيفا: “وطبعًا كل الشرف أننا نغني في العراق وإن شاء الله آجي قريب ولكن عن طريق جهة حقيقية.. كل الشكر”.

ونشرت صفحات عراقية منشورات تروج لحفل فني كبير يقام في العراق للمطرب الشهير تامر حسني برفقة الفنان السوري عبدالرحمن فواز المعروف بلقب “الشامي”، وذلك بالتزامن مع طرح أول تعاون غنائي بينهما بعنوان “ملكة جمال الكون” الذي صدر مؤخرا.

ويأتي هذا التحذير في ظل النجاح الباهر الذي حققته أغنية “ملكة جمال الكون”، التي حققت ملايين المشاهدات بفضل إيقاعها المميز الذي يمزج بين الدبكة اللبنانية والأنغام الشرقية العصرية.

“ملكة جمال الكون”

وتصدر كليب أغنية “ملكة جمال الكون” الذي يجمع الفنان تامر حسني بالمطرب عبدالرحمن الشامي لأول مرة، الترند على موقع “يوتيوب”، بعد ساعات فقط من طرحه أمس السبت محققا مشاهدات قياسية في وقت قصير.

يذكر أن دويتو “ملكة جمال الكون” من كلمات وألحان تامر حسني وشامي ومن توزيع إليان دبس وشامي ومن إخراج تامر حسني.

وهذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها تامر حسني مثل هذه الحوادث، حيث سبق أن حذر في عام 2024 من عمليات نصب مشابهة استغلت اسمه لجمع تبرعات وهمية أو الترويج لحفلات غير موجودة.