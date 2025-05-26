الملك ينعم بأوسمة على مؤسسات وشخصيات وطنية بحفل الاستقلال الـ79

وطنا اليوم:أنعم جلالة الملك عبدﷲ الثاني،امس الأحد، بأوسمة ملكية على شخصيات ومؤسسات وطنية بمناسبة عيد الاستقلال التاسع والسبعين، تقديرا لدورها الفاعل في تطوير الأردن، وتعزيز نهضته وإنجازاته.

وجاء التكريم الملكي خلال حفل أقيم في قصر الحسينية، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، وسمو الأمير هاشم بن عبدﷲ الثاني، وعدد من أصحاب السمو الأمراء والأميرات والسادة الأشراف، وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.

وأنعم جلالته على الهيئة الملكية الأردنية للأفلام بوسام الاستقلال من الدرجة الأولى، تقديرا لدورها في دعم صناعة الأفلام الأردنية وتعزيز مكانة المملكة عالميا كمركز للإنتاج المرئي والمسموع، وتسلم الوسام مندوبا عن سمو الأمير علي بن الحسين، رئيس مجلس مفوضي الهيئة، رجا غرغور.

كما أنعم جلالة الملك على سميح مسلم خلف المعايطة بوسام الاستقلال من الدرجة الأولى، تقديرا لإسهاماته في إبراز ونقل مواقف الأردن الثابتة من خلال حضوره الإعلامي محليا وعربيا.

وأنعم جلالته على عبداللطيف أحمد سليمان النجداوي، أمين عام رئاسة الوزراء، بوسام الاستقلال من الدرجة الأولى، تقديرا لإسهاماته في تطوير أنظمة لمتابعة أداء المؤسسات الحكومية، بما يحقق أهداف التحديث الاقتصادي والإداري.

وأنعم جلالة الملك على سماحة الدكتور أحمد إبراهيم حسن الحسنات، مفتي عام المملكة، بوسام الاستقلال من الدرجة الأولى، تقديرا لإسهاماته في نشر قيم التسامح والوسطية والاعتدال والحفاظ على مبادئ الشريعة الإسلامية.

كما أنعم جلالته على مدرسة ثيودور شنلر بوسام الاستقلال من الدرجة الأولى، تقديرا لدورها في رفد المجتمع بطلبة مدربين على مهارات مهنية وتقنية تتوافق وحاجات سوق العمل، منذ تأسيسها كمبادرة خيرية قبل نحو 60 عاما، وتسلم الوسام المدير العام القس الدكتور خالد فريج.

وأنعم جلالة الملك على قدس الأب القمص أنطونيوس عماد صبحي حنا عبدالملك بوسام الملك عبدﷲ الثاني ابن الحسين للتميز من الدرجة الأولى، تقديرا لدوره في تعزيز قيم التسامح والوئام في المجتمع.

كما أنعم جلالته على الدكتور يوسف حسين نايف بكار بوسام الملك عبدﷲ الثاني ابن الحسين للتميز من الدرجة الأولى، تقديرا لإسهاماته التعليمية على مدى عقود ولمؤلفاته في النقد الأدبي وحصوله على جوائز محلية وعربية.

وأنعم جلالة الملك على الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك) بوسام الملك عبدﷲ الثاني ابن الحسين للتميز من الدرجة الأولى، تقديرا لدورها في تشغيل أنظمة للدفع الإلكتروني، وتسهيل الخدمات المالية الرقمية في الأردن ودعم الريادة في التكنولوجيا المالية، وتسلمت الوسام الرئيس التنفيذي للشركة مها البهو.

كما أنعم جلالته على نادي الجيل الجديد بوسام الملك عبدﷲ الثاني ابن الحسين للتميز من الدرجة الأولى، تقديرا لدوره في الحفاظ على التراث والفولكلور الشركسي وإقامة أنشطة ثقافية واجتماعية ورياضية، وتسلم الوسام أمين سر النادي جمال كشوقه.

وأنعم جلالة الملك على فريق عمل مبادرة استعادة الأمل بوسام الملك عبدﷲ الثاني ابن الحسين للتميز من الدرجة الأولى، تقديرا لدوره الاستثنائي في استعادة الأمل لمبتوري الأطراف خلال الحرب على غزة، بتوظيف تكنولوجيا متطورة لتركيب الأطراف الاصطناعية مكنت فاقديها من العودة لممارسة حياتهم، وتسلم الوسام العقيد الطبيب محمد البخيت.

كما أنعم جلالته على المرحوم نظمي سعيد إبراهيم غوكهصاو بوسام الملك عبدﷲ الثاني ابن الحسين للتميز من الدرجة الثانية، تقديرا لإسهاماته في تقدم الرياضة الأردنية وتطوير الإعلام الرياضي، وتسلم الوسام ابنه سعيد نظمي.

وأنعم جلالة الملك على المرحوم الملحن روحي خليل محمود شاهين بوسام الملك عبدﷲ الثاني ابن الحسين للتميز من الدرجة الثانية، تقديرا لإسهاماته في تطوير الأغنية الأردنية، وتأليفه عبر مسيرته الفنية أكثر من 200 لحن، وتسلم الوسام ابنه محمد شاهين.

كما أنعم جلالته على لطيفة سويلم المكاون المشاقبة بوسام الملك عبدﷲ الثاني ابن الحسين للتميز من الدرجة الثانية، تقديرا لإسهاماتها الخيرية في دعم مسيرة التعليم في محافظة المفرق، من خلال تبرعها بقطعة أرض لوزارة التربية والتعليم، وتكفلها ببناء مدرسة عليها.

وأنعم جلالة الملك على المهندس نائل فرح مفضي مشربش، رئيس مجلس إدارة هبة الحياة الدولية في الأردن، بوسام الملك عبدﷲ الثاني ابن الحسين للتميز من الدرجة الثانية، تقديرا لإسهاماته في قيادة المنظمة التي تجري عمليات جراحية لإنقاذ حياة أطفال يعانون من تشوهات خلقية في القلب، بالتعاون مع أطباء متطوعين من حول العالم.

كما أنعم جلالته على الشيف صدقي أمين صدقي نداف بوسام الملك عبدﷲ الثاني ابن الحسين للتميز من الدرجة الثانية، تقديرا لدوره الريادي في مجال فنون الطهي، وهو حائز على عدة جوائز عالمية.

وأنعم جلالة الملك على المهندس سهل علي أحمد الحياري بوسام الملك عبدﷲ الثاني ابن الحسين للتميز من الدرجة الثانية، تقديرا لدوره في تطوير فن العمارة من خلال دمج التصاميم المعاصرة والتقليدية، وإسهاماته الأكاديمية على مستوى العالم، وحصوله على جائزة نوابغ العرب 2024.

كما أنعم جلالته على باسل عبدﷲ سليم العطار بوسام الملك عبدﷲ الثاني ابن الحسين للتميز من الدرجة الثانية، تقديرا لإسهاماته في التغطية الإخبارية للحرب على غزة لمدة عام ونصف كمراسل ميداني لقناة المملكة، ولأدائه المتميز في تغطية الجهود الإنسانية والإغاثية الأردنية.

وأنعم جلالة الملك على الدكتورة مهى محمد شحادة العفيف بوسام الملك عبدﷲ الثاني ابن الحسين للتميز من الدرجة الثانية، تقديرا لإسهاماتها في مجال الهندسة الطبية الحيوية وعلم النانو، وتمثيلها الأردن في منتديات عالمية، وحصولها على جوائز محليا ودوليا.

كما أنعم جلالته على المهندس عمر محمد إبراهيم المهنا بوسام الملك عبدﷲ الثاني ابن الحسين للتميز من الدرجة الثالثة، تقديرا لإسهاماته في مجال التصنيع الحيوي، ومشاركته في تطوير لقاحات معتمدة عالميا، ونيله عدة جوائز عالمية ومساهماته في براءات اختراع.

وأنعم جلالة الملك على حمدي حسن حمدي الطباع بوسام الملك عبدﷲ الثاني ابن الحسين للتميز من الدرجة الثالثة، تقديرا لإسهاماته الريادية في تطوير التعليم الإلكتروني من خلال إنشاء منصة أبواب، التي يبلغ عدد مستخدميها 40 مليون طالب وطالبة.

كما أنعم جلالته على كريم وليم حنا عياد بوسام الملك عبدﷲ الثاني ابن الحسين للتميز من الدرجة الثالثة، تقديرا لإسهاماته في إنشاء منصة (Team mates) الرائدة في الذكاء الاصطناعي، والتي تهدف لتعزيز إنتاجية العاملين في خدمات مختلفة.

وأنعم جلالة الملك على مشروع قناة “آدم ومشمش” التعليمي للأطفال بوسام الملك عبدﷲ الثاني ابن الحسين للتميز من الدرجة الثالثة، تقديرا لدوره في نشر التعليم التفاعلي للغة العربية من خلال الموسيقى، وتسلمت الوسام الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة لمى العدناني.