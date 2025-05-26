الأغذية العالمي : 500 ألف فلسطيني بغزة على شفا المجاعة

وطنا اليوم:أكدت سيندي ماكين المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أن هناك حاليا 500 ألف فلسطيني يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد في قطاع غزة وإنهم على شفا مجاعة.

ولفتت ماكين ،في تصريح لها، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي سمح بدخول القليل جدا من المساعدات إلى غزة.

وقالت : “هناك 500 ألف شخص في غزة يعانون حاليا من انعدام الأمن الغذائي الشديد، وإذا لم نساعدهم، فقد يكونون على شفا المجاعة”.

وشددت على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، مشيرة إلى أن نحو 600 شاحنة مساعدات دخلت المنطقة يوميا خلال فترة وقف إطلاق النار، لكن هذا العدد انخفض الآن إلى نحو 100 شاحنة.

ودعت المجتمع الدولي إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لتقديم المساعدات، مضيفة: “لا ينبغي أن يُسمح لنا بالجلوس ومشاهدة هؤلاء الناس يموتون من الجوع”.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي سياسة تجويع ممنهج لنحو 2.4 مليون مواطن في القطاع، عبر إغلاق المعابر بوجه المساعدات المتكدسة على الحدود منذ الثاني من مارس الماضي، ما أدخل القطاع مرحلة المجاعة.