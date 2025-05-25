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حسان: نهضة الاوطان لا تُمنح بل تُنتزع بالعمل

22 ثانية ago
حسان: نهضة الاوطان لا تُمنح بل تُنتزع بالعمل

وطنا اليوم_أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، أن نهضة الأوطان لا تمنح بل تنتزع بالعمل، وتبنى بالإرادة، وتصان بالعدالة.

وقال حسان خلال كلمته في الحفل الرسمي لعيد الاستقلال الـ 79، الذي رعاه جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم الأحد، في قصر الحسينية، إن فلسطين ستبقى دوما الموقف الذي نعتز فيه.

وأضاف، أن العالم فقد الإنسانية على شواطئ غزة المنكوبة.

وأكد رئيس الوزراء، أن الأردنيين يحتفلون بعيد الاستقلال والعيون ترنو لمستقبل تتعزز فيه المنجزات.

وأضاف “نحتفل بـ79 عاما واجه الأردن خلالها الفوضى والحروب المحيطة بنا بالسياسة والحنكة والاعتدال”.

وتابع حسان: “رؤية التحديث ليست خيارًا بل جوهر ومستقبل الأردن”.


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