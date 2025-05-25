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الملكة رانيا معلقة على غيابها عن حفل الاستقلال: الديسك

14 ثانية ago
الملكة رانيا معلقة على غيابها عن حفل الاستقلال: الديسك

وطنا اليوم:أعلنت جلالة الملكة رانيا العبدالله، مساء الأحد، إصابتها بـ”الديسك”، بعد غيابها عن الحفل الرسمي لعيد الاستقلال الـ79.
وهنأت جلالتها الأردنيين بعيد الاستقلال الـ79.
وعلقت جلالتها في حسابها على إنستغرام” كل عام ووطننا بألف خير، حفل الاستقلال جنب سيدنا الأحب على قلبي كل سنة. للأسف هالمرة تابعته من العقبة عالتلفزيون بسبب الالتزام بفترة راحة لعلاج بسيط لألم في الظهر بعد ما انضميت لنادي الديسك الأردني وحبيبتي إيمان الله يرضى عليها مش مقصرة”.


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