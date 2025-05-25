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حسان: رؤية التحديث ليست خيارًا بل جوهر ومستقبل الأردن

دقيقة واحدة ago
حسان: رؤية التحديث ليست خيارًا بل جوهر ومستقبل الأردن

وطنا اليوم:أكد رئيس الوزراء جعفر حسان، في كلمة ألقاها خلال الاحتفال بعيد الاستقلال الـ79 للمملكة الأردنية الهاشمية، أن عيوننا على المستقبل المشرق للأردن.
واستهل حسان كلمته قائلا: أرفع لصاحب الجلالة يا حامي الاستقلال ومحدث الدولة الأردنية أسمى آيات التهنئة والمباركة.
وأضاف رئيس الوزراء: “أبارك لنشامى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الباسلة وهم يسيّجون الأردن عزًّا وأمنًا”.
وقال حسان، إن الأردنيين يحتفلون بعيد الاستقلال والعيون ترنو لمستقبل تتعزز فيه المنجزات.
وأضاف “نحتفل بـ79 عاما واجه الأردن خلالها الفوضى والحروب المحيطة بنا بالسياسة والحنكة والاعتدال”.
وتابع حسان: “رؤية التحديث ليست خيارًا بل جوهر ومستقبل الأردن”.
وقال “نحتفل بإنسانية هذا البلد وشعبه.. الإنسانية التي فقدها العالم على شواطئ غزة المنكوبة”.
وختم “نهضة الأوطان لا تمنح بل تنتزع بالعمل وتبنى بالإرادة وتصان بالعدالة”.


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