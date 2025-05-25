بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

الحرارة تتجاوز نصف درجة الغليان بالإمارات وتلامس مستويات تاريخية

14 ثانية ago
الحرارة تتجاوز نصف درجة الغليان بالإمارات وتلامس مستويات تاريخية

وطنا اليوم:حطّمت درجة الحرارة بدولة الإمارات العربية المتحدة أمس السبت الرقم القياسي لدرجات الحرارة في مايو/أيار لليوم الثاني على التوالي، حيث بلغت 51.6 درجة مئوية، مقتربة من أعلى درجة حرارة مسجلة على الإطلاق في البلاد، قبل أن تتراجع اليوم الأحد.
وذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، في منشور على منصة “إكس”، أن “أعلى درجة حرارة سُجّلت في الدولة بلغت 51.6 درجة مئوية في سويحان (العين) عند الساعة 13:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات (09:45 بتوقيت غرينتش)”، أي أقل بـ0.4 درجة فقط من الرقم القياسي العام للحرارة في البلاد.
وأفادت هيئة الأرصاد الجوية لوكالة الصحافة الفرنسية بأن أعلى درجة حرارة مسجلة على الإطلاق في الإمارات منذ بدء تسجيل الحرارة عام 2003، كانت 52 درجة مئوية في جزيرة الياسات بأبو ظبي عام 2010.
وفي سويحان، الواقعة على بُعد 97 كيلومترا غرب أبو ظبي، تم تسجيل 50.4 درجة مئوية الجمعة، متجاوزة الرقم القياسي لمايو/أيار البالغ 50.2 درجة مئوية، المسجل عام 2009، بحسب مكتب الأرصاد الجوية.
أما في دبي، فقد سجلت درجات الحرارة مستويات في منتصف الأربعينيات مئوية، في حين عبّر سائقو السيارات عن انزعاجهم من ضعف أداء مكيفات الهواء في مواجهة الحرارة الشديدة، مستغربين من وصول هذه الموجة مبكرا هذا العام.
وكانت الإمارات قد خرجت لتوّها من أبريل/نيسان الذي سجل متوسط درجة حرارة قياسي أيضا بلغ 42.6 درجة مئوية.
ويؤكد العلماء أن موجات الحر المتكررة تمثل دليلا واضحا على ظاهرة الاحتباس الحراري، ومن المتوقع أن تزداد تواترا وشدة في المستقبل. وقد تضاعف تقريبا عدد الأيام شديدة الحرارة عالميا خلال العقود الثلاثة الأخيرة.
ووفقا لدراسة أصدرتها منظمة السلام الأخضر عام 2022، فإن منطقة الشرق الأوسط تواجه مخاطر شديدة تشمل نقص المياه والغذاء، بالإضافة إلى موجات حر عنيفة ناجمة عن تغير المناخ.
وخلص التقرير، الذي شمل 6 دول من بينها الإمارات، إلى أن درجات الحرارة في المنطقة ترتفع بوتيرة تقترب من ضعف المتوسط العالمي، مما يجعل إمدادات الغذاء والمياه معرضة بشكل كبير لتأثيرات التغير المناخي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:31

شركة الرجوب العربية للدواء تهنئ الملك بمناسبة عيد استقلال المملكة التاسع والسبعين

19:27

لجنة مشتركة بين صناعتي عمان ودمشق لبحث التكامل الصناعي

19:23

تحالف من 32 دولة يخطط لدخول غزة سيرا على الأقدام

19:10

حريق سفينة يهدد بضائع بقيمة 60 مليون دينار لـ500 تاجر أردني

19:05

الفايز في عيد الاستقلال: أشعر بالفخر والاعتزاز بتاريخ بلدي

18:08

الشوابكة… استقلال الأردن: وعد بالكرامة والبناء

17:02

السوريون الأكراد: ماضياً وحاضراً ومستقبلاً

17:00

شركة الأسواق الحرة تهنئ الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمين بمناسبة عيد الاستقلال التاسع والسبعون

16:57

المستشفى الميداني الأردني 82 ينفذ حملة تبرع بالدم في غزة

16:16

بمناسبة عيد الاستقلال الـ79: حملة وطنية للتبرع بالدم في جميع أقاليم المملكة

16:06

وزير الخارجية يشارك في اجتماع دولي لحل الدولتين في مدريد

15:49

توضيح من العمل حول إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص

وفيات
وفيات الأحد 25-5-2025وفيات الجمعة 23-5-2025وفاة السفير الأردني الأسبق باسم خريسوفيات الخميس 22-5-2025وفيات الأربعاء 21-5-2025