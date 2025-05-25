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لجنة مشتركة بين صناعتي عمان ودمشق لبحث التكامل الصناعي

دقيقة واحدة ago
لجنة مشتركة بين صناعتي عمان ودمشق لبحث التكامل الصناعي

وطنا اليوم:التقى رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، خلال زيارة رسمية إلى العاصمة السورية دمشق، مع رئيس غرفة صناعة دمشق المهندس أيمن محمد المولوي، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجان قطاعية مشتركة بين الغرفتين تشمل القطاعات النسيجية والكيماوية والهندسية والغذائية.

واضاف الجغبير خلال اللقاء، الذي حضره نائب رئيس غرفة صناعة الاردن هاني ابوحسان وعضو غرفة صناعة عمان الدكتور اياد ابوحلتم وعضو غرفة صناعة الاردن طاهر خالد، حيث تم التأكيد على أن هذه اللجان ستبحث تعزيز التبادل التجاري بين البلدين في هذه القطاعات والعمل على حل اي معيقات وعلى قاعدة رابح – رابح.

واشار الجغبير انه تم ايضا الاتفاق على تشكيل مجلس أعمال مشترك بين الغرفتين يضم أعضاء في الغرف للمساهمة في تعزيز التكامل الصناعي بينهما.

وبين الجغبير انه في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، حيث ستشارك 25 شركة صناعية أردنية في المعرض الدولي للبناء، الذي سيقام في دمشق خلال الفترة من 27 إلى 31 من الشهر الحالي، بتنظيم من غرفة صناعة عمان، الى حانب وفد يضم اكثر من ٢٥٠ صناعيا، هو الاكبر متذ عقود الذي يزور سوريا.

وأوضح الجغبير أن الشركات الأردنية المشاركة تمثل قطاعات حيوية ترتبط بإعادة الإعمار، من بينها قطاعات البنية التحتية ومواد البناء والطاقة، إضافة إلى الصناعات الهندسية، التي يتمتع فيها الأردن بقدرات تنافسية متقدمة، مؤكدًا أهمية هذه المشاركة في فتح آفاق جديدة أمام المنتجات الأردنية في السوق السورية.

وأكد الجغبير على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأردن وسوريا، مشيرًا إلى أن الروابط التاريخية والمصالح المشتركة بين البلدين تهيئ مناخًا مناسبًا لتوسيع التعاون الاقتصادي، مضيفًا أن تخفيف القيود المفروضة على حركة البضائع والتحويلات المالية سيسهم في تسهيل تدفق السلع والخدمات ويعزز البيئة الاستثمارية.

وختم الجغبير بالتأكيد على أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الصناعي الأردني كمحرك رئيسي في تنمية العلاقات الاقتصادية الإقليمية، موضحًا أن الموقع الجغرافي للمملكة يجعل منها محطة لوجستية محورية لتوريد البضائع إلى سوريا ولبنان وتركيا، مما يعزز من مكانة الأردن كممر تجاري إقليمي يدعم صادراته إلى أسواق الجوار عبر الأراضي السورية


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