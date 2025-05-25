حريق سفينة يهدد بضائع بقيمة 60 مليون دينار لـ500 تاجر أردني

وطنا اليوم:يواجه حوالي 500 تاجر أردني ظروفًا اقتصادية صعبة جراء حريق السفينة “ASL Bauhinia”، الذي اندلع في يناير/كانون ثان الماضي أثناء رحلتها من ميناء علي في الإمارات العربية المتحدة إلى ميناء العقبة في الأردن.

وأفاد رئيس غرفة تجارة الأردن، خليل الحاج توفيق، في تصريح، بأن الحريق أتلف 774 حاوية متنوعة (20 و40 قدمًا) تعود ملكيتها لتجار أردنيين، بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 60 مليون دينار.

وأوضح الحاج توفيق أن غرفة تجارة الأردن اختارت مكتب المحاماة الدولي “BLK” من بين عدة خيارات لمتابعة الجوانب القانونية للقضية، بالتعاون مع مكاتب قانونية دولية متخصصة في الشؤون البحرية. كما شكلت الغرفة لجنة مشتركة مع التجار المتضررين لمتابعة الملف من جميع جوانبه، بهدف ضمان السير في المسار القانوني السليم لاسترداد حقوق المتضررين.