الفايز في عيد الاستقلال: أشعر بالفخر والاعتزاز بتاريخ بلدي

وطنا اليوم:عبّر رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، الأحد، عن شعوره بالفخر والاعتزاز بتاريخ الأردن في عيد الاستقلال، الـ79.

واستذكر الفايز، الذين أوصلوا الأردن إلى ما هو عليه اليوم، وتخطي كل الصعوبات والتحديات التي واجهت الدولة الأردنية عبر أكثر من 100 عام.

كما استذكر مواقف الملوك الهاشميين من الملك عبدالله المؤسس الذي وضع كل الأسس لكل مؤسسات الدولة الأردنية، والمؤسسات المدنية، والسلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية إضافة للقوات المسلحة الأردنية.

وذكر بطولات الجيش العربي في فلسطين عندما قامت حرب فلسطين عام 1948، مبينا أن عدد أفراد الجيش الأردني بلغ 4200 فرد وكان هناك 1200 متطوع من العشائر الأردنية، الذين ذهبوا للمحاربة في فلسطين، واستطاع الجيش العربي مع المتطوعين أن ينقذ الضفة الغربية من الصهاينة الذين كانوا يريدون السيطرة على كامل الأراضي الفلسطينية.

وتحدث عن الملك طلال “أبو الدستور” والملك الحسين الباني وجلالة الملك عبدالله الثاني المعزز.

وأشار إلى أن الدولة الأردنية بنيت على أسس، وهي ثوابت الدولة الأردنية، موضحا أن من ثوابت الدولة الأردنية هي العرش الهاشمي الذي يعدّ صمام الأمان لجميع الأردنيين، إضافة إلى الولاء والانتماء وهما الثابت الثاني، والوحدة الوطنية إضافة إلى الهوية الأردنية.

وتابع أن الاعتدال في السياسة الخارجية الوازنة المتوازنة هي أيضا من ثوابت الدولة الأردنية، مؤكدا تقدير زعماء العالم للملوك الهاشميين.

وأكد أنّ الوسطية في الإسلام من ثوابت الدولة الأردنية، إذ إن جلالة الملك يتكلم بالإسلام الوسطي المعتدل، ورسالة عمّان كانت واضحة إلى كل دول العالم.

وأضاف أن الأمن والاستقرار الذي تحميه القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من ثوابت الدولة الأردنية أيضا، مشيرا إلى أن هذه الثوابت استطاع الأردنيون من خلالها الاحتفال بالعيد الـ79 لاستقلال الدولة الأردنية الهاشمية.

ولفت إلى حكمة وحنكة القادة الهاشميين، مبينا أن لدى الهاشميين صفة التسامح إضافة إلى استيعاب الجميع.

وبين أن الشعب الأردني شعب طيب وأصيل ومعدنه أصيل.