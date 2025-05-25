الشوابكة… استقلال الأردن: وعد بالكرامة والبناء

وطنا اليوم _في الخامس والعشرين من أيار 1946م، بزغت شمس المملكة الأردنية الهاشمية حرة مستقلة، بقيادة هاشمية حكيمة متخلصة من وصاية الاستعمار، ومؤسسة لدولة السيادة والقانون ، وإرادة شعبية واثقة، صاغت الأردن نموذجًا للعدالة والاستقرار، وحفظت هويتها العربية والإسلامية، باذلة جهدها لبناء مستقبل يجمع بين التنمية الشاملة والانتماء للأمة، مؤكدة أن الاستقلال ليس مجرد تاريخ، بل رحلة عطاء تجسد فخر الأجيال وأملها.

كل عام والوطن وقائد الوطن بألف خير.

مدير التربية والتعليم للواء الجامعة

الأستاذ . عبدالحكيم أحمد الشوابكة