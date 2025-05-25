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بمناسبة عيد الاستقلال الـ79: حملة وطنية للتبرع بالدم في جميع أقاليم المملكة

17 ثانية ago
بمناسبة عيد الاستقلال الـ79: حملة وطنية للتبرع بالدم في جميع أقاليم المملكة

وطنا اليوم:تزامناً مع احتفالات المملكة بعيد الاستقلال التاسع والسبعين، تنطلق حملة وطنية شاملة للتبرع بالدم في مختلف أقاليم المملكة، بتنظيم من مديرية الأمن العام وبالتعاون مع مديرية بنوك الدم في وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية.
ويشارك في الحملة منتسبو الأمن العام من مختلف تشكيلاته ووحداته، حيث سيتبرعون لصالح المرضى والمحتاجين، في مبادرة تعكس روح التضامن الوطني والتكافل الإنساني بين أبناء الشعب الأردني.
ودعت مديرية الأمن العام المواطنين والمؤسسات القادرة إلى المشاركة في هذه الحملة الإنسانية، مؤكدة أن التبرع بالدم يُعد من أسمى صور العطاء والمساهمة في إنقاذ الأرواح ودعم القطاع الصحي.
وستنطلق الحملة بإشراف مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية، اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى نهاية ساعات الدوام الرسمي، في المراكز التالية:
إقليم العاصمة: مديرية الأمن العام (خاص بمرتبات الأمن العام)، بنك دم مستشفى الأمير حمزة، بنك دم مستشفى الجامعة الأردنيّة.
إقليم الوسط: بنك الدم الإقليمي – محافظة الزرقاء، إقليم الشمال: بنك دم الشمال – محافظة إربد، إقليم الجنوب: مستشفى الكرك الحكومي
وتؤكد الحملة على أهمية نشر ثقافة التبرع بالدم كواجب وطني وإنساني، متمنية السلامة والصحة لجميع أبناء الوطن.


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