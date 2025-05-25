وزير الخارجية يشارك في اجتماع دولي لحل الدولتين في مدريد

وطنا اليوم:عقد رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأحد، مع وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، مباحثات موسّعة.

ويشارك الصفدي، اليوم الأحد، في اجتماع تستضيفه مدريد بعنوان “مدريد+ من أجل تنفيذ حل الدولتين” في سياق جهود التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في غزة، والعمل على تنفيذ حل الدولتين سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام العادل والشامل.

ويشارك في الاجتماع الذي دعا إليه ألباريس، وفد من اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة يشمل رئيس اللجنة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطيني محمد مصطفى، ووزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، بالإضافة إلى عدد من الوزراء والمسؤولين العرب والأوروبيين وغير الأوروبيين.