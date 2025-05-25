حدث ينهي حياته في إحدى ضواحي عمّان بواسطة قطعة قماش

وطنا اليوم:أنهى حدث لم يُكمل الثالثة عشرة من عمره حياته، بعد أن لفّ قطعة قماش حول عنقه، في إحدى ضواحي عمّان، وفق ما أفاد مصدر أمني.

وقال المصدر إنه تم إبلاغ المركز الأمني المختص بوجود حادثة انتحار، ولدى وصول الفرق الأمنية والدفاع المدني إلى موقع الحادثة، تبيّن أن الحدث قد فارق الحياة.

وأضاف أنه تم إبلاغ المدعي العام، والطب الشرعي، والمختبر الجنائي، حيث جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة، وقرر المدعي العام نقل الجثة إلى الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.