استشهاد الصحفي حسان أبو وردة بقصف منزله في شمال غزة

وطنا اليوم:استشهد الصحفي حسان مجدي أبو وردة، صباح الأحد، إلى جانب عدد من أفراد عائلته، جراء قصف شنّته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على منزلهم في منطقة جباليا النزلة شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية بأن الغارة الجوية أسفرت عن استشهاد أبو وردة على الفور، إلى جانب سقوط عدد من الضحايا من عائلته، فيما تواصل طواقم الإسعاف انتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض.

وباستشهاد أبو وردة، ترتفع حصيلة الصحفيين الذين قضوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى أكثر من 221 شهيداً، في حين أُصيب واعتُقل المئات من العاملين في الحقل الإعلامي، وسط تصاعد المخاطر التي تتهدد الصحفيين في قطاع غزة.