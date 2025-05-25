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السماح للأردنيين بالسفر إلى سوريا دون موافقات مسبقة

دقيقتان ago
السماح للأردنيين بالسفر إلى سوريا دون موافقات مسبقة

وطنا اليوم:قرر الأردن السماح للأردنيين بالسفر برا إلى سوريا عبر مركز حدود جابر دون الحصول على موافقة مسبقة ما لم يكن هنالك موانع أمنية تحول دون السفر وفق الإجراءات المعمول بها في باقي المراكز الحدودية الأخرى، وفقا لكتاب من وزارة الداخلية.
وقالت وزارة الداخلية، الأحد، إنّ السفر للأردنيين إلى سوريا باستخدام النقل العام وليس بمركباتهم الخاصة.
وكان وزير الداخلية مازن الفراية، قد قرر الجمعة، 6 كانون الأول 2024، إغلاق معبر جابر الحدودي المقابل لمعبر نصيب السوري؛ بسبب الظروف الأمنية المحيطة في الجنوب السوري.
وقررت وزارة الداخلية في 23 آذار الماضي، بالتنسيق مع الجهات المعنية إدامة العمل في مركز حدود جابر مع سوريا على مدار الـ 24 ساعة يوميا.


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