الأردن العظيم

بقلم جمال الدويري

سلامًا أيها الغالي سلامًا

أيا وطن الكرامة والنشامى

عظيمٌ أيها الأردنّ سامي

إليك المجد فخرا قد تسامى

تليدٌ منذ آلافٍ توالت

وصيت الصيد في الدنيا ترامى

وهامك في السحاب ولا يُدانى

لغير الله ما صغّرت هاما

نحب ثراك يا وطني ونهوى

ولا عشقا لغيرك أو هياما

جنان الأرض فواح شذاها

بطيب الندّ مع عطر الخزامى

ويمٌّ يبسط الكفّين جودا

ولو يطوي مدى دهرٍ صياما

ونكرم ضيفنا لما أتانا

ونرفق بالضعيف وباليتامى

وإن عادٍ تجرأ او تخطّى

حِمى وطني ورام به صداما

براكين نثور ولا نداري

وننثر في مدى الدنيا زؤاما

ونيران تحرّق كل باغٍ

أُوارٌ يلهب الدنيا ضراما

صِرامٌ باللقاء وكم زرعنا

بصدر المعتدين كذا صِراما

وكم خضنا المعامع لا نبالي

ولا قدرا نهاب ولا حِماما

أسودٌ في العرين لها هصير

وهل أسد تخاف رغا هواما

وهل حرّ يطاوله غراب

وهل للحرّ ان يخشى حَماما

كريم أيها الأردن أرضًا

وهل يحوي الكريم سوى كِراما