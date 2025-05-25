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الأردن العظيم

20 ثانية ago
الأردن العظيم

بقلم جمال الدويري

سلامًا أيها الغالي سلامًا
أيا وطن الكرامة والنشامى
عظيمٌ أيها الأردنّ سامي
إليك المجد فخرا قد تسامى
تليدٌ منذ آلافٍ توالت
وصيت الصيد في الدنيا ترامى
وهامك في السحاب ولا يُدانى
لغير الله ما صغّرت هاما
نحب ثراك يا وطني ونهوى
ولا عشقا لغيرك أو هياما
جنان الأرض فواح شذاها
بطيب الندّ مع عطر الخزامى
ويمٌّ يبسط الكفّين جودا
ولو يطوي مدى دهرٍ صياما
ونكرم ضيفنا لما أتانا
ونرفق بالضعيف وباليتامى
وإن عادٍ تجرأ او تخطّى
حِمى وطني ورام به صداما
براكين نثور ولا نداري
وننثر في مدى الدنيا زؤاما
ونيران تحرّق كل باغٍ
أُوارٌ يلهب الدنيا ضراما
صِرامٌ باللقاء وكم زرعنا
بصدر المعتدين كذا صِراما
وكم خضنا المعامع لا نبالي
ولا قدرا نهاب ولا حِماما
أسودٌ في العرين لها هصير
وهل أسد تخاف رغا هواما
وهل حرّ يطاوله غراب
وهل للحرّ ان يخشى حَماما
كريم أيها الأردن أرضًا
وهل يحوي الكريم سوى كِراما


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