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محافظة يودع بعثة الحج من المعلمين والعاملين في الوزارة

دقيقتان ago
محافظة يودع بعثة الحج من المعلمين والعاملين في الوزارة

وطنا اليوم:ودع وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة اليوم الأحد، في ساحة الوزارة بعثة الحج المتجهة إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج من المعلمين والعاملين في الوزارة.
ودعا الدكتور محافظة المشاركين في بعثة الحج لاغتنام اللحظات المباركة بالعبادة والدعاء، والتحلي بقيم العقيدة السمحاء وأخلاقها في العبادة والعمل ومختلف شؤون الحياة، متمنيا لهم السلامة.
بدورهم عبر أعضاء البعثة عن سعادتهم بأن منّ الله عليهم بالتوجه للديار المقدسة لأداء فريضة الحج، معربين عن شكرهم للوزارة التي أتاحت هذه الفرصة لهم.
يشار إلى أن المشاركين في بعثة الحج، البالغ عددهم ٦٠، جرى انتخابهم بالقرعة المباشرة لأداء مناسك الحج من مختلف مديريات التربية والتعليم ومركز الوزارة.


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