السفير القطري يهنئ بعيد استقلال المملكة

وطنا اليوم:هنأ السفير القطري في الأردن الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني، بالذكرى التاسعة والسبعين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية.

وأعرب السفير آل ثاني في مقطع مصور بثته السفارة القطرية على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، عن أطيب أمنياته لجلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وإلى الشعب الأردني، بمزيد من التقدم والازدهار.

وأكد السفير القطري، أن الأردنيين أثبتوا للعالم أجمع أنهم شعب محب للسلام، مؤمن بالإنسانية، يتمتع بمكانة مرموقة على المستويات الإقليمية والعربية والدولية، بفضل القيادة الحكيمة لجلالة الملك عبدالله الثاني.

وقال “نحن في دولة قطر، قيادة وشعباً، نحتفل معكم بهذه المناسبة الغالية، ونشارككم الفخر بما يحققه الأردن من إنجازات، وبما يقدمه من تضحيات، وما يتحلى به من ثبات وجرأة في قول الحق والدفاع عن القضايا العادلة”.

وشدد على أن مشاركة القطريين الاحتفال بهذا اليوم “نابعة من فرح الأخ بإنجاز أخيه، مستذكرين معكم مسيرة طويلة من العلاقات المتميزة في مختلف المجالات، وتمثيلاً دبلوماسياً عمره أكثر من خمسة عقود، وتبادلاً اقتصادياً وثقافياً وتعليمياً وصحياً مميزاً ترعاه قيادتا البلدين، متطلعين إلى مستقبل واعد بمزيد من التعاون والازدهار لما فيه الخير لبلدينا وشعبينا”.