بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

زوجة والي داعش : روسيات أشرفن على تعليمنا القرآن بالتنظيم

دقيقتان ago
زوجة والي داعش : روسيات أشرفن على تعليمنا القرآن بالتنظيم

وطنا اليوم:تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع من مقابلة مع أم خديجة الشيشانية، زوجة والي داعش في العراق وسوريا، عبدالله مكي، وما قالته عن التنظيم بعيون من داخله.
المقابلة المتداولة أجرتها أم خديجة على قناة العربية السعودية، ومن بين المقاطع المتداولة كان حديثها عن وجود نساء من روسيا كن يشرفن على دروس وتعلم القرآن.
وقالت الشيشانية في مقطع الفيديو المتداول: “سألونا ما هو أكثر شيء تريدون في الدروس؟ أغليتنا طلبوا تعليمهم على القرآن وجاءت معلمة، في منبج بس القرآن علمونا، كالتجويد وكذا، ولكن بعد انتقالنا إلى الرقة، لا، جاء أمر يلزم الجميع يأخذون دروس مختلفة كالعقيدة والفقه والنصائح..”
وتابعت قائلة: “المرأة إذا لم تذهب مرة، يعاقبونها في الرقة”، وردا على سؤال من كان يشرف على هذه الدروس، أجابت الشيشانية: “ديوان التعليم”، وعن جنسيات من يقمن بتدريسهن، أجابت: “روسيات”، لافتة إلى أن لكل لغة هناك معلمات.
ويذكر أن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، سبق وأعلن في مارس/ اذار الماضي، مقتل عبدالله مكي الذي يشغل منصب ما يعرف بـ”والي العراق وسوريا” في تنظيم “داعش”، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء العراقية الرسمية “واع”، حينها.
وقال السوداني في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، تويتر سابقا، إن “العراقيين يواصلون انتصاراتهم المبهرة على قوى الظلام والإرهاب، حيث تمكن أبطال جهاز المخابرات الوطني العراقي، بإسناد وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة وقوات التحالف الدولي، من قتل الإرهابي عبدالله مكي مصلح الرفيعي المكنى (أبو خديجة) الذي يشغل منصب ما يسمّى (نائب الخليفة وهو الذي يشغل منصب ما يسمى والي العراق وسوريا، ومسؤول اللجنة المفوّضة ومسؤول مكاتب العمليات الخارجية)”، طبقا لما نقلت عنه الوكالة العراقية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:26

وزير الخارجية الأميركي يهنئ الأردن بالذكرى الـ79 للاستقلال

10:15

مركز الفلك الدولي يحدد موعد عيد الأضحى 2025

10:04

سوريا والولايات المتحدة تتفقان على نزع الأسلحة الكيميائية ودمج قسد في مؤسسات الدولة

09:54

الأردن وغرينادا يوقعان بيانا مشتركا لإقامة علاقات دبلوماسية

09:51

غرفة تجارة الأردن: جاهزون للمساهمة في بناء اقتصاد سوريا الجديدة

09:43

عودة طوعية لـ64 عائلة سورية من مخيم مريجيب الفهود

09:36

جيش الاحتلال يوسّع نطاق عملياته بغزة.. وسوء التغذية يتفشى بالقطاع

09:25

العرب والطوفانالعرب والطوفان

09:17

الأردنيون يحتفلون بعيد الاستقلال الـ 79

09:14

تسعة أرواح في لحظة واحدة.. وجع طبيبة غزاوية يهز العالم

06:44

كلية العلوم الطبية تشارك في اليوم التوعوي لأمراض الغدة الدرقية

23:08

بيان صادر عن الحزب المدني الديمقراطي الأردني

وفيات
وفيات الجمعة 23-5-2025وفاة السفير الأردني الأسبق باسم خريسوفيات الخميس 22-5-2025وفيات الأربعاء 21-5-2025الأمير هاشم بن الحسين ينعى والد زوجته الأميرة فهدة