زوجة والي داعش : روسيات أشرفن على تعليمنا القرآن بالتنظيم

وطنا اليوم:تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع من مقابلة مع أم خديجة الشيشانية، زوجة والي داعش في العراق وسوريا، عبدالله مكي، وما قالته عن التنظيم بعيون من داخله.

المقابلة المتداولة أجرتها أم خديجة على قناة العربية السعودية، ومن بين المقاطع المتداولة كان حديثها عن وجود نساء من روسيا كن يشرفن على دروس وتعلم القرآن.

وقالت الشيشانية في مقطع الفيديو المتداول: “سألونا ما هو أكثر شيء تريدون في الدروس؟ أغليتنا طلبوا تعليمهم على القرآن وجاءت معلمة، في منبج بس القرآن علمونا، كالتجويد وكذا، ولكن بعد انتقالنا إلى الرقة، لا، جاء أمر يلزم الجميع يأخذون دروس مختلفة كالعقيدة والفقه والنصائح..”

وتابعت قائلة: “المرأة إذا لم تذهب مرة، يعاقبونها في الرقة”، وردا على سؤال من كان يشرف على هذه الدروس، أجابت الشيشانية: “ديوان التعليم”، وعن جنسيات من يقمن بتدريسهن، أجابت: “روسيات”، لافتة إلى أن لكل لغة هناك معلمات.

ويذكر أن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، سبق وأعلن في مارس/ اذار الماضي، مقتل عبدالله مكي الذي يشغل منصب ما يعرف بـ”والي العراق وسوريا” في تنظيم “داعش”، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء العراقية الرسمية “واع”، حينها.

وقال السوداني في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، تويتر سابقا، إن “العراقيين يواصلون انتصاراتهم المبهرة على قوى الظلام والإرهاب، حيث تمكن أبطال جهاز المخابرات الوطني العراقي، بإسناد وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة وقوات التحالف الدولي، من قتل الإرهابي عبدالله مكي مصلح الرفيعي المكنى (أبو خديجة) الذي يشغل منصب ما يسمّى (نائب الخليفة وهو الذي يشغل منصب ما يسمى والي العراق وسوريا، ومسؤول اللجنة المفوّضة ومسؤول مكاتب العمليات الخارجية)”، طبقا لما نقلت عنه الوكالة العراقية.