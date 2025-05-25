بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. منوعات

مركز الفلك الدولي يحدد موعد عيد الأضحى 2025

33 ثانية ago
مركز الفلك الدولي يحدد موعد عيد الأضحى 2025

وطنا اليوم:أعلن مركز الفلك الدولي، في بيان صادر الأحد، أن يوم الأربعاء 28 مايو 2025 من المتوقع أن يكون غرة شهر ذي الحجة 1446 هـ، وأن يوم الجمعة 6 يونيو 2025 سيكون أول أيام عيد الأضحى المبارك في معظم الدول الإسلامية، بناءً على توقعات رؤية هلال الشهر.

رؤية الهلال وخريطة الرصد
أوضح المركز أن دول العالم الإسلامي ستتحرى هلال ذي الحجة يوم الثلاثاء 27 مايو 2025، وأرفق خريطة توضح إمكانية رؤية الهلال عالمياً، حيث تُشير الألوان إلى:

الأحمر: رؤية الهلال مستحيلة بسبب غروب القمر قبل الشمس أو حصول الاقتران السطحي بعد الغروب.
غير ملوّن: رؤية الهلال غير ممكنة لا بالعين المجردة ولا بالتلسكوب.
الأزرق: رؤية الهلال ممكنة بالتلسكوب فقط.
الزهري: رؤية الهلال ممكنة بالتلسكوب وقد تكون ممكنة بالعين المجردة في حالة صفاء الجو ورصد متمرس.
الأخضر: رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة.
وأشار المركز إلى أن رؤية الهلال يوم الثلاثاء ممكنة بالتلسكوب من وسط وغرب آسيا، معظم أفريقيا، وأوروبا، وبسهولة بالعين المجردة في أجزاء واسعة من الأمريكتين، مما يدعم توقع بداية ذي الحجة يوم الأربعاء 28 مايو.

تفاصيل رؤية الهلال في مدن مختارة
وفق الحسابات السطحية، أوضح المركز وضع الهلال يوم الثلاثاء 27 مايو في عدة مدن:

جاكرتا: يغيب القمر بعد 9 دقائق من غروب الشمس، وعمره 9 ساعات ودقيقتين، ورؤيته غير ممكنة حتى بالتلسكوب.
أبوظبي: يغيب القمر بعد 38 دقيقة، وعمره 13 ساعة و29 دقيقة، وبعده عن الشمس 7.7 درجة، ورؤيته ممكنة بالتلسكوب فقط.
مكة المكرمة: يغيب القمر بعد 39 دقيقة، وعمره 14 ساعة و17 دقيقة، وبعده عن الشمس 8.1 درجة، ورؤيته ممكنة بالتلسكوب.
عمّان والقدس: يغيب القمر بعد 48 دقيقة، وعمره 14 ساعة و46 دقيقة، وبعده عن الشمس 8.4 درجة، ورؤيته ممكنة بالعين المجردة بصعوبة.
القاهرة: يغيب القمر بعد 47 دقيقة، وعمره 14 ساعة و54 دقيقة، وبعده عن الشمس 8.5 درجة، ورؤيته ممكنة بالعين المجردة بصعوبة.
الرباط: يغيب القمر بعد 58 دقيقة، وعمره 17 ساعة، وبعده عن الشمس 9.9 درجة، ورؤيته ممكنة بالعين المجردة بصعوبة عند صفاء الجو.
عوامل رؤية الهلال
وأشار المركز إلى أن أقل زمن مكث لهلال تمت رؤيته بالعين المجردة هو 29 دقيقة، وأقل عمر هلال رُصد هو 15 ساعة و33 دقيقة، لكن رؤية الهلال تعتمد أيضاً على عوامل إضافية مثل البعد الزاوي عن الشمس وموقعه بالنسبة للأفق.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:04

سوريا والولايات المتحدة تتفقان على نزع الأسلحة الكيميائية ودمج قسد في مؤسسات الدولة

09:54

الأردن وغرينادا يوقعان بيانا مشتركا لإقامة علاقات دبلوماسية

09:51

غرفة تجارة الأردن: جاهزون للمساهمة في بناء اقتصاد سوريا الجديدة

09:43

عودة طوعية لـ64 عائلة سورية من مخيم مريجيب الفهود

09:36

جيش الاحتلال يوسّع نطاق عملياته بغزة.. وسوء التغذية يتفشى بالقطاع

09:25

العرب والطوفانالعرب والطوفان

09:17

الأردنيون يحتفلون بعيد الاستقلال الـ 79

09:14

تسعة أرواح في لحظة واحدة.. وجع طبيبة غزاوية يهز العالم

06:44

كلية العلوم الطبية تشارك في اليوم التوعوي لأمراض الغدة الدرقية

23:08

بيان صادر عن الحزب المدني الديمقراطي الأردني

20:29

إدارة مكافحة المخدرات تُحبط محاولة تهريب 200 ألف حبّة مخدرة داخل إطار مركبة شحن

19:23

“في عيد الإستقلال ال 79 الأسرة الأردنية الواحدة… جدار الصبر والرجاء في محيط لا يعرف السكون

وفيات
وفيات الجمعة 23-5-2025وفاة السفير الأردني الأسبق باسم خريسوفيات الخميس 22-5-2025وفيات الأربعاء 21-5-2025الأمير هاشم بن الحسين ينعى والد زوجته الأميرة فهدة