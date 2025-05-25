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الأردن وغرينادا يوقعان بيانا مشتركا لإقامة علاقات دبلوماسية

20 ثانية ago
الأردن وغرينادا يوقعان بيانا مشتركا لإقامة علاقات دبلوماسية

وطنا اليوم:جرى التوقيع امس السبت على بيانٍ مشتركٍ لإقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة الأردنية الهاشمية وغرينادا، يهدف إلى تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، ومأسسة التعاون المشترك في العديد من المجالات، لا سيّما السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.
‏ووقّع البيان نيابة عن حكومتي البلدين، السفير الأردني لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية منار الدباس، والمفوضة السامية فوق العادة لدولة غرينادا لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا راشير كروني، وذلك في مقر السفارة الأردنية في لندن.


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