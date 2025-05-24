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كفاكم هرطقة

8 ثواني ago
كفاكم هرطقة

وطنا اليوم_الدكتور أحمدالشناق

بعض المسؤولين الذين شغلوا مناصب عليا في الدولة الاردنية يمارسون هرطقات سياسية في وطن يقف على حد السيف من تحديات داخلية ومواجهات خارجية .

– إثارة هرطقة الهوية الجامعة للهوية الوطنية الأردنية ، معقول الشعب الأردني جاء من شُتات الآفاق، ومنقطع عن جذوره التاريخية في رحم هذا الوطن ؟ معقول الأردنيين تجمعات سكانية طارئة في هذا الوطن ؟ وإلى متى هذا الشعب يتحمل هرطقات من أصحاب المناصب والالقاب

– سلام دافئ بين الشعوب ، مش فاهمين نقعد بحض بعض مع مجرمي الحرب ومرتكبي الإبادة الجماعية وجرائم إنسانية بالتجويع والتدمير، ومع من صدرت بحقهم مذكرات إعتقال كمجرمي حرب ، نقعد بحض مع من يستهدفون بأطماعهم الشيلوكية كل فلسطين والتمدد نحو الأردن بأحلامهم التلمودية . وهل هؤلاء يؤمنون بالسلام مع الفلسطينيين ليكون بديلاً عن الإبادة الجماعية وإرتكاب المجاز والتهجير . ما هذه الهرطقات في وطن في مواجهة منذ قرن مع الحركة الصهيونية وأطماعها في كل فلسطينين التاريخية ، وأن الأردن وطناً بديلاً عن الحق التاريخي للشعب الفلسطيني في وطنه التاريخي فلسطين .

– الهوية الجامعة والحضن الدافئ ، الصمت أزكى لكم ، واتركو هذا الشعب بحالو.، وأتركو هذا البلد يوجه تحدياته الداخلية ومواجهاته الخارجية . وكفاكم هرطقة في وطن يقف على حد السيف.


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