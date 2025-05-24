الاستقلال الـ79… مجدٌ يتجدد ووطنٌ يُزهر

وطنا اليوم_

بقلم : المحامي علي عوني الرجوب

يقف الأردنيون وقفة عز وفخار، يستعيدون فيها ذكرى الاستقلال الخالدة، حين انتزع الوطن إرادته الحرة، وبدأت مسيرة البناء بقيادة الهاشميين المظفّرة، وارتفعت فيه راية الأردن خفّاقةً في سماء المجد والسيادة. وها نحن في الذكرى التاسعة والسبعين، نجدد العهد والولاء للوطن وقيادته، مستذكرين التضحيات ومُثمّنين المنجزات.

ان ذكرى الاستقلال ليس مجرد ذكرى عابرة، بل هي مناسبة وطنية تجسّد أسمى معاني الحرية والكرامة والسيادة. هو يوم نحتفل فيه بوطنٍ صمد في وجه التحديات، وارتقى بعزيمة أبنائه، وتقدّم بثبات في ظل قيادة حكيمة. حتى أصبح الأردن، بفضل وعي شعبه ورؤية قيادته، نموذجاً في الاعتدال والإنسانية، ومنبراً للدعوة إلى السلام، وحاضنةً للأمن والاستقرار وسط إقليم مضطرب، ان عيد الاستقلال هو عنوان لمرحلة تأسيسية نُقشت في ذاكرة الأمة، وبُنيت على تضحيات الرجال، وصبر الأحرار، وعزم القيادة، ووفاء الشعب.

ففي ذكرى الاستقلال، نستحضر الجهود الجبارة التي بذلها الأردنيون في سبيل رفعة وطنهم، ونستذكر الشهداء الأبرار الذين ارتقوا دفاعاً عن ترابه.

وبينما نحتفل بالذكرى الـ79، نؤكد أن الاستقلال هو مسؤولية دائمة في البناء والإصلاح والتنمية. فالاستقلال الحقيقي هو حين نكون شركاء فاعلين في رفعة وطننا، وحين نحمل الأمانة بأخلاقنا، وإنجازاتنا، وعملنا المخلص.

ان الاستقلال كان ومنذ اللحظة الأولى تحوّلاً جذرياً في مسيرة بناء الدولة. ففي تلك اللحظة التاريخية، بدأت معالم الدولة الحديثة تتشكل، بقيادة جلالة المغفور له الملك عبد الله الأول ابن الحسين – المؤسس، الذي أرسى قواعد الحكم الرشيد، ووضع الأردن على سكة البناء الدستوري والسياسي والمؤسسي.

ومنذ ذلك اليوم المجيد، مضت الدولة الأردنية في مسيرة متواصلة من الإنجاز، تجاوزت التحديات، وتعاظمت بإصرار أبنائها، واستمرت في ترسيخ أركان السيادة والعدالة والاستقرار، حتى غدت أنموذجاً يُحتذى في الحكمة السياسية، والاتزان الإقليمي، والتماسك الوطني.

قد حملت الأسرة الهاشمية المباركة راية الاستقلال، لا كمنجز عابر، بل كرسالة تاريخية، وواجب وطني، ونهج متواصل في خدمة الإنسان الأردني وصيانة كرامته.

فمنذ عهد الملك المؤسس، مروراً بالملك طلال، واضع الدستور، وجلالة الملك الحسين بن طلال، باني الأردن الحديث، ووصولاً إلى العهد الزاهر بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين – أعزّ الله ملكه – بقيت القيادة الهاشمية صمام الأمان، ومرتكز الشرعية، وراعية النهضة، وحاملة أمانة الأمة وهمومها.

وفي سمو ولي العهد، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، يمتد الأمل، وتتجدد الثقة، وينعكس تطلّع الشباب في قائدٍ يُجسّد طموح الجيل، ويستعد لحمل الراية بروح الانتماء والمسؤولية.

كما لا يمكن الحديث عن الاستقلال دون التوقف عند دور القوات المسلحة – الجيش العربي الباسل – درع الوطن وسيفه، وحصنه المنيع، وسنده الأصيل. الذين يسهرون على حماية الوطن، ويبذلون الغالي والنفيس ليبقى الأردن آمناً عزيزاً.

فمن معارك الشرف في باب الواد واللطرون، إلى النصر الخالد في معركة الكرامة، إلى ميادين الواجب في الداخل والخارج، ظلّ الجيش الأردني مثالاً للانضباط، والولاء، والبسالة، يقف متأهّباً دفاعاً عن الثغور، صوناً للسيادة، وتكريساً للأمن والاستقرار.

إلى جانبهم، تواصل الأجهزة الأمنية أداءها الواعي والمخلص، ساهرة على أمن المواطنين، تعمل بهدوء ويقظة وإخلاص، لحماية الوطن من كل تهديد، وتثبيت قواعد الأمان في ربوعه كافة.

أما شعبنا الأردني الأصيل ، فهو حجر الأساس في معادلة الاستقلال.

شعبٌ صابرٌ مناضلٌ، صادق الولاء، راسخ الانتماء، موحَّد الكلمة، شريف العطاء. حمل همّ الوطن في قلبه، وشارك في نهضته بيده، وواجه الأزمات بشجاعة، وتمسك بثوابته الدينية والوطنية والعربية، ورفض الانسياق خلف الفتن أو التيارات العارضة.

لقد أثبت الأردنيون عبر كل المراحل أنهم شعب أصيل، يُجيد الإصغاء للحق، ويُدافع عن الكرامة، ويصون المنجزات، ويقدّم للوطن أبناءه شهداء وعلماء، جنوداً وعمّالاً، مزارعين وصنّاعاً، معلّمين ومفكّرين، في مشهد وطنيٍ جامع، تتجلّى فيه الروح الأردنية بأسمى صورها.

إن ذكرى الاستقلال ليست مجرّد استذكار للماضي، بل هي تجديدٌ للعهد، وترسيخٌ للهوية، وشحذٌ للهمم نحو مستقبلٍ يليق بهذا الوطن وتاريخه.

في هذا اليوم، نستحضر المجد ونستشرف الغد، نرفع الراية ونمضي خلف قيادتنا، متسلّحين بالإيمان والثقة والعزم، ساعين لأن يبقى الأردن واحة عزّ وكرامة، ومنارة حقّ واعتدال.

حمى الله الاردن قيادة وشعب

كل عام والأردن بخير.

كل عام ورايته خفّاقة في سماء المجد،

وكل عام ومابكنا وجيشنا وشعبنا بعز وفخار