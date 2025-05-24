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إدارة ترامب ترفع العقوبات عن الشرع ووزير داخليته

دقيقة واحدة ago
إدارة ترامب ترفع العقوبات عن الشرع ووزير داخليته

وطنا اليوم _أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، رفع اسم الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قوائم العقوبات لديها.

وأصدر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إعفاء لمدة 180 يومًا من العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر، وفق ما نقلته وكالة “رويترز عن مسؤول في الوزارة الأمريكية.

وقال روبيو، إن إعفاء سوريا من العقوبات لمدة 180 يوما خطوة أولى نحو تحقيق رؤية الرئيس دونالد ترامب للعلاقة الجديدة بين واشنطن ودمشق.

وأضاف: “ندعم جهود الشعب السوري لبناء مستقبل أكثر إشراقًا”.


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