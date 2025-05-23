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الأوقاف تعلن إطلاق تطبيق الحاج الأردني بإصداره الجديد

دقيقة واحدة ago
الأوقاف تعلن إطلاق تطبيق الحاج الأردني بإصداره الجديد

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية – دائرة الحج والعمرة، إطلاق النسخة الجديدة من تطبيق “الحاج الأردني” لموسم الحج 1446 هـ / 2025م، عبر متجري Google Play لأجهزة الأندرويد وIOS لأجهزة Apple.
ويهدف التطبيق إلى تعزيز تجربة الحجاج الأردنيين وتوفير خدمات إلكترونية متكاملة خلال رحلة الحج.
ومن بين الخدمات التواصل المباشر مع إدارة بعثة الحج الأردنية، والحصول على إجابات فورية للاستفسارات المتعلقة بمناسك الحج، إضافة إلى معلومات وإرشادات تفصيلية لتيسير أداء الشعائر.
ودعت الوزارة جميع الحجاج الأردنيين إلى تحميل التطبيق والتسجيل فيه قبل مغادرتهم، لضمان الاستفادة الكاملة من خدماته.

رابط متجر Google Play
https://bit.ly/43n7ZNd

رابط متجر IOS
https://bit.ly/4k3cu6R


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