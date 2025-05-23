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الدبابات الملكي يستقبل ذكرى الاستقلال بعروض عسكرية مميزة

36 ثانية ago
الدبابات الملكي يستقبل ذكرى الاستقلال بعروض عسكرية مميزة

وطنا اليوم:يستقبل متحف الدبابات الملكي الذكرى التاسعة والسبعين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، بفعاليات ثقافية ومعارض وأنشطة توثق حقبة الاستقلال تروق لزواره والمواطنين من مختلف الفئات والأعمار .
ويفتح متحف الدبابات الملكي، أبوابه مجاناً للزوار يوم الأحد الموافق 25 أيار 2025 من الساعة العاشرة صباحاً وحتى السابعة مساءً، في احتفال وطني حافل بالفعاليات الثقافية والعروض العسكرية المميزة.
وقال مدير العمليات في متحف الدبابات الملكي تمام خصاونة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن برنامج الاحتفال يشتمل على مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات التي تناسب مختلف أفراد العائلة، حيث تتضمن القاعات الداخلية للمتحف معرضاً مؤقتاً يوثّق حقبة الاستقلال، إضافة إلى أنشطة تفاعلية ممتعة للأطفال والعائلات، واستعراضاً لموسيقات القوات المسلحة الأردنية، وتُقام هذه الفعاليات من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الرابعة مساءً.
كما بين خصاونة، أنه سيتم في الساحات الخارجية للمتحف، تقديم بعض العروض لفريق الاتحاد الرياضي العسكري/ التايكواندو، إلى جانب استعراض فرقة المشاة الصامتة/ الحرس الملكي الخاص.
كما تم تخصيص منطقة ألعاب خارجية للأطفال لإضفاء طابع ترفيهي للعائلات، وتُقام هذه الفعاليات من الساعة الرابعة مساءً وحتى الساعة الرابعة والنصف مساءً.
وفي مضمار الدبابات، يبدأ البرنامج بعرض لموسيقات الأمن العام، تليها استعراض لفريق القفز الحر من مظليي العمليات الخاصة، واستعراض حي للدبابات والآليات المدرعة من حقبة الاستقلال وما بعدها، بالإضافة إلى عروض الفرسان والهجانة، وفقرة غنائية للفنان الأردني سعد أبو تايه، وختاماً بفقرات استعراضية من الفلكلور الشعبي الأردني، وتُقام هذه الفعاليات من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السابعة مساءً.
ودعا خصاونة المواطنين والمهتمين، إلى زيارة المتحف في هذا اليوم المميز لإظهار احتفالنا بالاستقلال بأبهى صورة والتعرف على مقتنيات المتحف كونه يسرد قصة وطن وقصة بطولة وتطور تبعث على الاعتزاز الوطني .
ويأتي هذا الاحتفال في إطار حرص متحف الدبابات الملكي على تجسيد معاني الاستقلال وترسيخ القيم الوطنية، من خلال تسليط الضوء على الإرث العسكري الأردني، وتعميق الشعور بالانتماء والاعتزاز لدى الزوار من جميع الأعمار.


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