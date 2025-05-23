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انخفاض أسعار البنزين وارتفاع الديزل والكاز عالميا

52 ثانية ago
انخفاض أسعار البنزين وارتفاع الديزل والكاز عالميا

وطنا اليوم:انخفضت أسعار البنزين بنوعيه وارتفعت أسعار الديزل والكاز في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الثالث من أيار الحالي مقارنة مع أسعارها في الأسبوع الثاني من الشهر نفسه بحسب النشرة الأسبوعية لوزارة الطاقة والثروة المعدنية.
ووفقا للنشرة، انخفض معدل سعر البنزين أوكتان 95 من 657 دولارا للطن إلى 655 دولارا بنسبة 0.3%، وأوكتان 90 من 641 دولارا إلى 639 دولارا، بنسبة 0.3%.
وارتفع الديزل من 572 دولارا إلى 574 دولارا بنسبة 0.4%، والكاز من 602 دولار إلى 603 دولارات بنسبة 0.1%.
وارتفع معدل سعر زيت الوقود من 419 دولارا إلى 433 دولارا للطن، بنسبة 3%.
وبلغ معدل سعر الغاز البترولي المسال في شهر أيار الحالي 595 دولارا للطن؛ مقارنة مع 608 دولارات للطن في نيسان الماضي، بنسبة انخفاض بلغت 2%.
واستقر معدل خام برنت عند 65 دولارا للبرميل .


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