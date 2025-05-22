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جيش الاحتلال يوجه إنذارا بالإخلاء في قرية جنوبي لبنان

33 ثانية ago
جيش الاحتلال يوجه إنذارا بالإخلاء في قرية جنوبي لبنان

وطنا اليوم:وجّه جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، إنذارا بالإخلاء الفوري لعدة مبان في قرية تول جنوبي لبنان.
وقال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي “تحذير عاجل للمتواجدين في قرية تول في جنوب لبنان تتواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم، أنتم مضطرون لإخلاء هذه المباني فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر”
وكانت وكالة الأنباء اللبنانية قد أفادت بوقت سابق بسقوط شهيد إثر غارة إسرائيلية استهدفت أطراف بلدتين في قضاء مرجعيون.
وأضافت الوكالة أن راع أصيب في بلدة الوزاني بعد أن أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه.
وتواصل إسرائيل انتهاكها لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان الذي دخل حيز التنفيذ أواخر العام الماضي، وتنفذ هجمات يومية في جنوب لبنان، كما تواصل احتلال 5 بلدات لبنانية.
وفي 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، شن الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 أيلول/ سبتمبر 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف شهيد ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.
ومنذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ارتكبت إسرائيل أكثر من 3 آلاف خرق له، ما خلّف 204 شهداء و501 جريح على الأقل، وفق بيانات رسمية.


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