بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. بنوك وشركات

أورنج الأردن توقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية

31 ثانية ago
أورنج الأردن توقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية

وطنا اليوم:وقّعت أورنج الأردن اتفاقية شراكة استراتيجية مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، تهدف إلى تقديم مزايا حصرية لمنتسبي الأجهزة الأمنية برفاق السلاح، العاملين والمتقاعدين وورثتهم في جميع الأجهزة الأمنية. وبموجب هذه الاتفاقية، سيتم إعادة إصدار بطاقة فيزا “رفاق السلاح” المرتبطة بمحفظة Orange Money مجاناً لكافة مستخدمي المحفظة الحاليين والجدد من هذه الفئة ولأول مرة، والتي ستمنحهم خصم في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية.

وتعكس هذه الشراكة التزام أورنج الأردن والمؤسسة الاستهلاكية العسكرية بالارتقاء بجودة وتنوع الخدمات والمزايا المقدمة لمنتسبي الأجهزة الأمنية، كما تأتي في إطار تعزيز التعاون المستقبلي لتوفير حلول وخدمات مبتكرة تواكب احتياجاتهم المتجددة.

لمشاهدة الفيديو  .. اضغط هنا 


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:55

حسان يوعز بتوحيد جهود المؤسسات الرسمية بملف مكافحة التطرف

16:49

مستشفى سعودي يزرع أول جهاز ذكي داخل الدماغ

16:46

وفاة عشريني متأثرًا بإصابته في مشاجرة بالزرقاء

16:12

الأمن العام: إحباط تهريب أكبر كمية من مادة الكريستال القاتلة منذ سنوات

16:05

المفاوضات تصل إلى طريق مسدود.. نتنياهو يسحب وفد التفاوض من قطر

15:55

جيش الاحتلال ينذر سكان 14 حيّا شمالي غزة ويطلب منهم إخلاءها

15:47

طهران تهدد برد حاسم ومدمر على أي اعتداء إسرائيلي

15:39

انخفاض الفاتورة النفطية للأردن بنسبة 6.4% للربع الأول من 2025

15:30

أمين عام التعليم العالي يلتقي رئيس جامعة نخجوان الحكومية في جمهورية أذربيجان بحضور السفير الأذري في عمان

15:25

تجارة الأردن تبحث توفير فرص تعليمية وتدريبية للشباب في إيطاليا

14:58

الادعاء العام السويدي سيوجه اتهامات لإرهابي على خلفية حرق الشهيد الكساسبة

14:53

حسان: مشروع التوسع الجنوبي لشركة البوتاس يعزز دورها بدعم الاقتصاد الوطني

وفيات
وفيات الخميس 22-5-2025وفيات الأربعاء 21-5-2025الأمير هاشم بن الحسين ينعى والد زوجته الأميرة فهدةوفيات الثلاثاء 20-5-2025وفيات الاثنين 19-5-2025