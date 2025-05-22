أورنج الأردن توقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية

وطنا اليوم:وقّعت أورنج الأردن اتفاقية شراكة استراتيجية مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، تهدف إلى تقديم مزايا حصرية لمنتسبي الأجهزة الأمنية برفاق السلاح، العاملين والمتقاعدين وورثتهم في جميع الأجهزة الأمنية. وبموجب هذه الاتفاقية، سيتم إعادة إصدار بطاقة فيزا “رفاق السلاح” المرتبطة بمحفظة Orange Money مجاناً لكافة مستخدمي المحفظة الحاليين والجدد من هذه الفئة ولأول مرة، والتي ستمنحهم خصم في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية.

وتعكس هذه الشراكة التزام أورنج الأردن والمؤسسة الاستهلاكية العسكرية بالارتقاء بجودة وتنوع الخدمات والمزايا المقدمة لمنتسبي الأجهزة الأمنية، كما تأتي في إطار تعزيز التعاون المستقبلي لتوفير حلول وخدمات مبتكرة تواكب احتياجاتهم المتجددة.

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